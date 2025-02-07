Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz"

Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte ithal ürün yasağının sona erdiği başkent Şam'da halk ithal meyve ve sebzeye ulaştı. Uzun yıllar sonra ithal ürünleri satın alabilen Suriyeliler, bazı meyvelerle ilk defa karşılaşıyor.

Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz" - 1

TROPİKAL MEYVELER TEZGAHLARDA

Suriye'de Esad rejiminin ardından halk rahat nefes almaya başladı.

Ekonomik yükselişin olduğu Suriye'de başkent Şam'da esnaf, manav tezgahlarında tropikal meyveleri satmaya başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz" - 2

Uzun yıllar sonra ithal meyveleri satın alabilen Suriyeliler, ithal meyvelere yoğun ilgi gösteriyor.

Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz" - 3

"SADECE ANANAS VARDI"

Suriyeli esnafı Yussef, "Yabancı meyvelerden sadece Ananas vardı. Adet fiyatı 200 bin Suriye parasıydı. Şu anda adet fiyatı 25 bin Suriye parası oldu. Bazı meyvelerle ilk defa karşılaştık" dedi.

Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz" - 4

"HERKES SATIN ALABİLİYOR"

Meyve fiyatlarında düşüş olduğunu ifade eden esnaf Abu Muhammed ise, "Daha önce tropikal meyveler yoktu. Sadece ananas vardı ve fiyatı 200 bin Suriye parasıydı. Şu anda bir adet ananas 25 bin Suriye parası yapıyor. Suriye'de ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte herkes satın alabiliyor" dedi.

Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz" - 5
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