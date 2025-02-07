Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz"
Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte ithal ürün yasağının sona erdiği başkent Şam'da halk ithal meyve ve sebzeye ulaştı. Uzun yıllar sonra ithal ürünleri satın alabilen Suriyeliler, bazı meyvelerle ilk defa karşılaşıyor.
TROPİKAL MEYVELER TEZGAHLARDA
Suriye'de Esad rejiminin ardından halk rahat nefes almaya başladı.
Ekonomik yükselişin olduğu Suriye'de başkent Şam'da esnaf, manav tezgahlarında tropikal meyveleri satmaya başladı.