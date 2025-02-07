Suriye'de rejim çöktü, halk ithal ürünlerle tanıştı: "Bazı meyveleri ilk kez görüyoruz"

"HERKES SATIN ALABİLİYOR"

Meyve fiyatlarında düşüş olduğunu ifade eden esnaf Abu Muhammed ise, "Daha önce tropikal meyveler yoktu. Sadece ananas vardı ve fiyatı 200 bin Suriye parasıydı. Şu anda bir adet ananas 25 bin Suriye parası yapıyor. Suriye'de ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte herkes satın alabiliyor" dedi.