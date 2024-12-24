Suriye'de rejim korkusu: Şifreli dil geliştirmişler!
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş, muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesiyle sona erdi. Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriyeliler, yıllardır devam eden baskı ve şiddet ortamını anlattı. Kafelerde, taksilerde ve pazarlarda -hatta kendi evlerinin oturma odalarında bile- çoğu kişi özgürce konuşamıyordu. Doğaçlama yapan Suriyeliler, her şeyi fark edilmeden tartışmalarına olanak tanıyan "şifreli bir dil" geliştirdi. Bu dil zamanla Suriye sokaklarına yayıldı ve ezilen halkın birbirine yoldaşlık yapmasını sağlayan bir iletişim aracı haline geldi. Şifreli dil sadece sivillerle sınırlı kalmadı. Rejim destekçileri de kendi uğursuz sözlüğünü kullanıyordu. İşte Esad rejiminin korku imparatorluğu ve bu imparatorluğun şifreli sözlüğü...
"YERİN KULAĞI VARDIR"
Suriyeliler onlarca yıldır bir nesilden diğerine şu uyarıyı aktardı: "Yerin kulağı vardır."
Kafelerde, taksilerde ve pazarlarda -hatta kendi evlerinin oturma odalarında bile- çoğu kişi özgürce konuşamıyordu.
Esad rejimi, etkisini sürdürmek için korku ekti, bu korkunun kökleri sivil yaşamın her alanına yayıldı. Halk, Beşar Esad'ın gizli polis güçleri tarafından duyulabileceğinden korkuyordu.