Suriye'de rejim korkusu: Şifreli dil geliştirmişler!

"YERİN KULAĞI VARDIR"

Suriyeliler onlarca yıldır bir nesilden diğerine şu uyarıyı aktardı: "Yerin kulağı vardır."

Kafelerde, taksilerde ve pazarlarda -hatta kendi evlerinin oturma odalarında bile- çoğu kişi özgürce konuşamıyordu.

Esad rejimi, etkisini sürdürmek için korku ekti, bu korkunun kökleri sivil yaşamın her alanına yayıldı. Halk, Beşar Esad'ın gizli polis güçleri tarafından duyulabileceğinden korkuyordu.