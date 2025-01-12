Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin en büyük uyuşturucu deposu ortaya çıktı. Beşşar Esad'ın kardeşine ait bir karargahta bulunan depodaki konteynerlerde Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutusu ve ayakkabı kutularına yerleştirilmiş çuvallar dolusu captagon bulundu.
Suriye-Lübnan otoyolunda Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen'e ait bir karargahın bir askeri üsten ziyade bölgeye sevk edilen uyuşturucunun hazırlandığı bir depo olarak kullanıldığı ortaya çıktı.