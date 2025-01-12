Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin en büyük uyuşturucu deposu ortaya çıktı. Beşşar Esad'ın kardeşine ait bir karargahta bulunan depodaki konteynerlerde Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutusu ve ayakkabı kutularına yerleştirilmiş çuvallar dolusu captagon bulundu.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 1

Suriye-Lübnan otoyolunda Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen'e ait bir karargahın bir askeri üsten ziyade bölgeye sevk edilen uyuşturucunun hazırlandığı bir depo olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

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Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 2

Birleşik Krallık hükümetinin tahminlerine göre Esad, captagon adlı uyuşturucu maddenin küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esad ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 3

Askeri üssün uyuşturucu imalathanesi ve deposu olarak kullanılması rejimin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. "Narko-devlet" halini alan Esad rejiminin geçmişte karargah olarak kullanıldığı deponun girişinde, Beşar ve Mahir Esad'in resimleri yer alıyor. Üssün duvarlarında, "Kanımız, canımız sana feda olsun Beşar", "Hepimiz Esad'iz" ifadeleri yer alıyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 4
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 5

AYAKKABI TABANLARI CAPTAGON DOLU

Zehir üssünün çevrisinde sivil plakalı araçlar dikkat çekiyor, Suriyeliler, bunların gasbedilen sivillerin arabaları olduğu ve uyuşturucu nakliyesinde kullanıldığını aktarıyor. Konteynerlerde ise Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yeşil reçeteye tabi yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutusunun yer aldığı görülüyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 6

Askeri üsteki başka bir hangarda ise, çok sayıda ayakkabı kutusu bulundu. Çuvallar dolusu captagonun nakliye için ayakkabı tabanlarına yerleştirildiği ifade ediliyor. Etrafta aynı şekilde uyuşturucu nakliyesinde kullanılmak üzere yatak şiltelerinin dizildiği görülüyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 7

UYUŞTURUCUYA FARKI FARKLI KILIF

Askeri üste uyuşturucunun kaçırılması için kullanılan farklı ürünlerle bulunuyor. Ortası açılmış mermer bloklar, seramik plakalar, portatif merdiven, araba kapılarının da uyuşturucunun saklanması için kullanıldığı tahmin ediliyor. Buradaki bir konteynerin içinde uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeler yer alıyor. Irak'tan gelen Şii milislere ait bir arma hala bu konteynerin önünde duruyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 8

Üçüncü bir depoda ise esrar, captagon gibi uyuşturucu maddeler paketlenmiş halde raflarda dizili bekliyor. Uyuşturucunun kokusu depoya girince yoğun bir şekilde hissediliyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 9

Köpükten yapılmış sörf tahtası, aralarına boşluk bırakılmış kapılar, ahşap sunta bloklar, sanayi tipi havalandırma aletleri gibi askeri üste bulunmayacak çok sayıda ürünün burada uyuşturucuyu nakliye sürecinde gizlemek amacıyla kullanıldığı anlaşılıyor.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 10

Aynı şekilde, üs bölgesinde uyuşturucu madde üretiminde kullanılan farklı kimyasal hammaddelere de rastlamak mümkün.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 11

UYUŞTURUCU TÜMENİ!

Suriye'deki geçici hükümetin Savunma Bakanlığına bağlı çalışan sorumlu bekçisi İsmail Zeytun, "Burası 4. Tümen'deki depolardan biri. Burada paketlenen haplar ve esrar komşu ülkelere ihraç edilirdi." dedi.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 12

Depoda ham madde, captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin bulunduğunu kaydeden Zeytun, "4. Tümen karargahında, depoların yanı sıra imalathaneler de var. Buradaki depo bir paketleme merkezi. Ahşap, ayakkabı, mermer taşı ve elektrikli eşyalar gibi birçok ürünle komşu ülkelere uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyordu." ifadesini kullandı.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 13

Depolarda üzerinde "4. Tümen" yazılı, iki yıldızlı Suriye bayrağının bulunduğu peçete kutularını gösteren Zeytuni, "Bu peçete kutuları büyük nakliye tırlarının ön kısmına yerleştirilirdi, böylece araçlar Suriye içindeki kontrol noktalarında serbestçe geçerek sınır bölgesine ulaşırdı." diye konuştu.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 14

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 15

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 16

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, uyuşturucu hap sevkiyatlarının ana çıkış bölgelerinin Suriye ve Lübnan olduğu, Körfez Arap ülkelerine bu sevkiyatların ya doğrudan kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı ulaştığı bildirilmişti.

Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 17
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 18
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 19
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 20
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 21
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 22
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 23
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 24
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 25
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 26
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 27
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 28
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 29
Suriye'de rejimin "narko-devlet" olduğunun en açık kanıtı: Esad'ın en büyük zehir deposu ortaya çıkarıldı - 30
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