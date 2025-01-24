Suriye'de Rusya'ya yer yok: Tahliye gemileri Tartus Limanı'nda!

TARTUS ASKERİ ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ

Tartus, dizel yakıtla çalışan denizaltıların kullanabildiği Suriye'deki tek Rus tesisiydi.

Dizel yakıtla çalışan denizaltılar, nükleer yakıtla çalışanlara göre daha ucuz ancak daha sık yakıt ikmali gerektiriyor. Rusya, 2013'ten bu yana bölgede iki denizaltı bulunduruyordu.

Tartus'un kaybıyla Rusya'nın artık Akdeniz'de dizel yakıtlı denizaltı bulunduramayabileceği belirtiliyor.