Suriye'de Rusya'ya yer yok: Tahliye gemileri Tartus Limanı'nda!
Suriye'deki yeni yönetim, Rusya ile Tartus Limanı'ndaki 49 yıllık sözleşmesini sonlandıracağını duyurdu. Sözleşmenin sonlanması, limanın tüm gelirlerinin artık Suriye hazinesine aktarılacağı anlamına geliyor. Uydu görüntüleri, haftalardır Akdeniz açıklarında bulunan Rus Sparta ve Sparta II tahliye gemilerinin askeri üssü tahliye etmek için Tartus Limanı'na girdiğini gösterdi. Aralık ayının başlarında Esad rejiminin düşmesinden bu yana Tartus'ta hiçbir Rus askeri gemisi görülmemişti.
49 YILLIK ANLAŞMA İPTAL EDİLDİ
Moskova, 2019'da Esad rejimiyle anlaşma yapmış, 1971'den bu yana elinde tuttuğu Suriye'nin Tartus kentindeki limanın kullanım hakkını 49 yıllığına almıştı.
Ancak Rusya ve Suriye medyası, yeni Suriye yönetiminin anlaşmayı sona erdirdiğini duyurdu.