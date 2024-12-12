Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu!
Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası işkencelerle anılan hapishanelerden birine giren Amerikan CNN televizyonu, şaşkınlık yaratan bir olayla karşılaştı. CNN ekibi, rejimin düştüğünden haberi olmadan hücresinde yatmaya devam eden bir mahkum buldu.
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından rejimin kötü şöhretli hapishanelerinde yaşananlar ortaya çıktı.
İşkence merkezi olarak bilinen hapishanelerden birine giren ABD basını, şaşkınlık yaratan bir olayla karşılaştı.