Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu!

Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası işkencelerle anılan hapishanelerden birine giren Amerikan CNN televizyonu, şaşkınlık yaratan bir olayla karşılaştı. CNN ekibi, rejimin düştüğünden haberi olmadan hücresinde yatmaya devam eden bir mahkum buldu.

Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu! - 1

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından rejimin kötü şöhretli hapishanelerinde yaşananlar ortaya çıktı.

İşkence merkezi olarak bilinen hapishanelerden birine giren ABD basını, şaşkınlık yaratan bir olayla karşılaştı.

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Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu! - 2

CNN televizyonu ekibi, gizli bir hapishanede tek başına bırakılmış ve Esad rejiminin düştüğünüden habersiz Suriyeli bir mahkûm buldu.

Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu! - 3

Çekilen görüntüde adam, hücrede bir battaniyenin altında yatarken görülüyor.

Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu! - 4

Şam yönetiminin değiştiğinden bihaber oldupu belirtilen mahkumun, günlerce aç, susuz ve ışıksız bırakıldığı belirtiliyor. 

Suriye'de şaşkınlık yaratan olay: ABD basını, rejimin düştüğünden habersiz bir mahkumu hücresinde yatarken buldu! - 5

Günlerce aç, susuz ve ışıksız bırakıldığı belirtilen adamın, Şam'daki yönetimin değiştiğinden bihaber olduğu aktarıldı.

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