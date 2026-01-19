Suriye'de SDG'nin yarattığı tahribat görüntülendi
19.01.2026 18:21
AA
Suriye ordusu, Fırat'ın doğusunda ilerleyişini sürdürürken, terör örgütü PKK/SDG'nin bölgede yarattığı tahribat görüntülendi. Bölge halkı yıkılan köprüler nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor.
SURİYE ORDUSU İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Suriye ordusu, Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka bölgesinden Türkiye sınırına uzanan toprakları çatışmasız şekilde devralmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Münbiç’in güneydoğusundaki Tişrin Barajı’nı alan birlikler, Fırat’ın karşı yakasına geçerek Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerledi.
SDG'NİN YIKTIĞI KÖPRÜLER GÖRÜNTÜLENDİ
Örgütün Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmak için bölgede yıktığı köprüler görüntülendi.
Tabka ilçesinin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütünün yıktığı, Rakka ile Tabka ilçelerini birbirine bağlayan köprüler görüntülendi.
Bölgede yaşayan halk araçlarıyla köprülerden geçemiyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar karşı kıyıya geçmek için zaman zaman sandal kullanıyor.
Terör örgütünün yıktığı, eş-Şamiyye ile el-Cezire bölgelerini birbirine bağlayan Reşid Köprüsü böyle görüntülendi.
Hükümet, büyük hasar oluşan köprüleri yeniden kullanıma sokmak için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
BARAJ ALTINDA MÜHİMMAT DEPOSU
Suriye ordusu, varılan anlaşma doğrultusunda çatışma olmaksızın devraldığı Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nın altında örgüte ait mühimmat deposu tespit etti.