Suriye'de SDG'nin yarattığı tahribat görüntülendi

Suriye ordusu, Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka bölgesinden Türkiye sınırına uzanan toprakları çatışmasız şekilde devralmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Münbiç’in güneydoğusundaki Tişrin Barajı’nı alan birlikler, Fırat’ın karşı yakasına geçerek Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerledi.