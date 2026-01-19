Suriye'de silahlar sustu, 5 soruda Suriye'de son durum

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/SDG arasında Halep'te başlayan ve sonrasında Fırat'ın batısında devam eden çatışmalar imzalanan ateşkes yankı buldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ateşkes öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'da görüşmüştü. Ateşkes sonrası Barrack Şam yönetimini ve SDG'yi tebrik etti, anlaşmanın "birleşik bir Suriye için yeniden diyalog ve işbirliği yolunu açtığını" söyledi.

Barrack ayrıca "Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsedikleri önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ateşkes günü Suriye lideri Şara'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu" ifade ettiği açıklandı.

Erdoğan'ın Şara'ya, "Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini" belirttiği de kaydedildi.

KATAR VE ÜRDÜN'DEN TEBRİK

Ateşkesin ardından Ürdün ve Katar'dan da tebrik mesajı geldi. İki ülke ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda ateşkesi Suriye'nin birliği, istikrarı ve güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Amman'ın Suriye'nin egemenliğine, bölgesel bütünlüğüne ve halkının güvenliğine destek verecektir açıklamasında bulundu. Ayrıca açıklamada ABD'nin anlaşmada oynadığı role de övgüde bulunuldu.

SUUDİ PRENSİ VE FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN TELEFON

Ateşkes günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Selman ve Şara'nın ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Yine aynı gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şara arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği açıklandı. Macron sosyal medya platformu X'te paylaştığı detaylarda, “SDG'nin Suriye devletine entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varılmalıdır. Suriye'nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır.” ifadelerini kullandı.