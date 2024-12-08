Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti"

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'dan ayrıldı. Esad'ın rotasının ne olduğu şimdilik bilinmiyor. Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 1

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

Reuters'a göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rajiminin düştüğünü subaylarına iletti. 

Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiğini duyurdu.  

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 2

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. 

Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi. 

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. 

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 3

Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı.

Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu. 

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 4

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. 

Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 5

Şam'da halk Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 6

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 7

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 8
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 9
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 10
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 11
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 12
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 13
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 14
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 15
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 16
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 17
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 18
Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti" - 19
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