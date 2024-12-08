Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: "Esad Şam'ı terk etti"

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

Reuters'a göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rajiminin düştüğünü subaylarına iletti.



Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiğini duyurdu.