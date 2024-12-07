Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Muhaliflerin Süveyda il merkezi ve Golan bölgesindeki Kuneytra ile Senemeyn kentlerinde de kontrolü ele geçirdikleri duyuruldu. Muhaliflerin lideri Hasan Abdulgani, Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediklerini söyledi. Rejim ordusu, Şam'a yaklaşık 10 km mesafedeki kasabalardan çekiliyor. Güvenlik kaynakları, çok sayıda rejim askerinin Irak güçleriyle koordineli olarak El-Kaim sınır kapısından Irak'a girdiğini öne sürdü. Silahlı muhalifler, başkent Şam'ı kuşatmaya başladıklarını açıkladı. Rejim, ordunun Şam yakınlarındaki bölgelerden çekilmediğini bildirdi. Grupların Şam'ın güney banliyölerine girdiği belirtildi. Reuters, ABD ve batılı yetkililerin Suriyeli muhaliflerin ilerleyişle Esad hükümetinin önümüzdeki hafta içinde düşebileceğini aktardı. Reuters ayrıca rejim güçlerinin Humus'tan çekildiği, muhaliflerin Humus merkez hapishanesini ele geçirerek yüzlerce mahkumu serbest bıkartığını kaydetti.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 1

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.

Rejim karşıtları, başkent Şam'ı kuşatmaya başladıklarını açıkladı. Grupların Şam'ın güney banliyölerine girdiği belirtildi.

Reuters, ABD ve batılı yetkililerin Suriyeli muhaliflerin ilerleyişle Esad hükümetinin önümüzdeki hafta içinde düşebileceğini aktardı.

Hizbullah'ın Suriye'deki özel birliği Rıdvan Gücü de Humus'tan ayrılıyor. Karar Suriye ordusuyla birlikte alındı, gerekçe kentin daha fazla savunulmayacak olması gösterildi.

Ayrıca rejim güçlerinin Humus'tan çekildiği, muhaliflerin Humus merkez hapishanesini ele geçirerek yüzlerce mahkumu serbest bıkartığı kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 2

"REJİM GÜÇLERİ ÇEKİLMEDİ"

Muhaliflerin lideri Hasan Abdülgani, “Güçlerimiz başkent Şam'ı kuşatmanın son aşamasına geçti” dedi.

Rejimin Savunma Bakanlığı ise ordunun kent yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini yalanladı.

Bakanlık, “Şam kırsalının tüm bölgelerinde bulunan silahlı kuvvetlerimizin geri çekildiği yönündeki haberlerin doğruluk payı yoktur” dedi.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 3

10 KM'DEKİ KASABALARDAN ÇEKİLDİLER

Muhalif gruplar bugün daha önce yaptığı açıklamada,  Suriye'nin Golan bölgesindeki Kuneytra ve güneydeki Senemeyn kentlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Muhalif lider Hasan Abdulgani, rejim karşıtı güçlerin Sanamayn'ı ele geçirerek Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediğini söyledi.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 4

ASKERLER IRAK'A GİRDİ

Yerel yetkililer ve güvenlik kaynaklarının Reuters haber ajansına bildirdiğine göre çok sayıda Suriye askeri, Irak güçleriyle koordineli olarak El-Kaim sınır kapısından Irak'a girdi.

Rejim ordusu, Şam'a yaklaşık 10 km mesafedeki kasabalardan çekiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya ve rejim ordusunun Humus'a düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün Suriye'ye 2 bin üyesini gönderdiğini açıkladı.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 5

ABD'DEN İÇ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 6

SON YAŞANANLAR

İki büyük şehir Halep ve Hama, geçtiğimiz günlerde silahlı muhalif gruplar tarafından ele geçirilmişti.

Rejim güçleri dün Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekilmiş ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

Rusya ise vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaparken İsrail ordusu, işgal altındaki Golan tepelerine takviye güç gönderdi.

Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: "Esad rejimi düşmek üzere" - 7
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