Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: Şam'ı kuşatmaya başladılar!

ABD'DEN İÇ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.