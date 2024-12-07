Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: Şam'ı kuşatmaya başladılar!
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Muhaliflerin Süveyda il merkezi ve Golan bölgesindeki Kuneytra ile Senemeyn kentlerinde de kontrolü ele geçirdikleri duyuruldu. Muhaliflerin lideri Hasan Abdulgani, Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediklerini söyledi. Rejim ordusu, Şam'a yaklaşık 10 km mesafedeki kasabalardan çekiliyor. Güvenlik kaynakları, çok sayıda rejim askerinin Irak güçleriyle koordineli olarak El-Kaim sınır kapısından Irak'a girdiğini öne sürdü. Silahlı muhalifler, başkent Şam'ı kuşatmaya başladıklarını açıkladı. Rejim, ordunun Şam yakınlarındaki bölgelerden çekilmediğini bildirdi.
Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.
Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.
Rejim karşıtları, başkent Şam'ı kuşatmaya başladıklarını açıkladı. Rejim güçleri, ordunun Şam yakınlarındaki bölgelerden çekilmediğini bildirdi.