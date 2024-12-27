Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı?

22 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a gitti. Rejimin devrilmesinin ardından Şam'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. HTŞ lideri ilk kez takım elbise ile görüntülendi.



24 Aralık'ta ise Devrime katılan silahlı muhalif gruplar feshedilerek Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirildi.