Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı?
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı "yıldırım harekatı" başlatmıştı. Harekatın ardından 12 gün içinde Esad rejimi devrildi. İlk ele geçirilen kent Halep'ti. O günden bu yana bir ay içinde neler yaşandı? Yakından bakalım.
ESAD REJİMİ HALEP'TE KONTROLÜ KAYBETTİ
27 Kasım'da İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim muhalifleri operasyon başlattı, ilk hedef Halep'ti.
2 gün sonra 29 Kasım'da muhalifler kuzeyden Halep'e girdi, Rus savaş uçakları 2016'dan bu yana ilk kez Halep'i bombaladı. Esad rejimi 8 yıl sonra ilk kez Halep'te kontrolü kaybetti.