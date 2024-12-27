Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı?

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı "yıldırım harekatı" başlatmıştı. Harekatın ardından 12 gün içinde Esad rejimi devrildi. İlk ele geçirilen kent Halep'ti. O günden bu yana bir ay içinde neler yaşandı? Yakından bakalım.

Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı? - 1

ESAD REJİMİ HALEP'TE KONTROLÜ KAYBETTİ

27 Kasım'da İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim muhalifleri operasyon başlattı, ilk hedef Halep'ti.

2 gün sonra 29 Kasım'da muhalifler kuzeyden Halep'e girdi, Rus savaş uçakları 2016'dan bu yana ilk kez Halep'i bombaladı. Esad rejimi 8 yıl sonra ilk kez Halep'te kontrolü kaybetti.

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Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı? - 2

ADIM ADIM İLERLEDİLER

5 Aralık'ta Suriye'nin dördüncü büyük kenti Hama da muhaliflerin eline geçti.

6 Aralık'ta Suriye askerleri ve İran destekli silahlı gruplar Deyrizor'un doğusundan çekildi.

7 Aralık'ta Şam'a giden kapı olarak tanımlanan Humus ele geçirildi, birkaç saat içinde muhalifler başkente girdi.

Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı? - 3

12 GÜN İÇİNDE BAŞKENT DÜŞTÜ

Operasyon başladıktan 12 gün sonra, 8 Aralık'ta Beşar Esad Suriye'den ayrılarak Moskova'ya sığındı.

Esad rejiminin iktidarı devretmeyi kabul etmesinin ardından, 10 Aralık'ta Suriye Kurtuluş Hükümetinin Başkanı Muhammed el Beşir geçiş hükümetine Başbakan olarak atandı.

Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı? - 4

12 Aralık'ta MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti, Emevi Camii'nde namaz kıldı. Kalın'a, HTŞ lideri Ahmed Şara eşlik etti. Şara nın kullandığı arabanın yan koltuğunda Kalın vardı.

18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı yeniden hizmete başladı. Suriye Hava Yollarına ait bir uçak, devrim sonrası ilk uçuşunu Halep'e yaptı.

Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı? - 5

20 Aralık'ta ABD Şam'a heyet gönderdi. Görüşme sonrası ABD, HTŞ lideri Şara'nın başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı.

Suriye'de son bir ay: Adım adım neler yaşandı? - 6

22 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a gitti. Rejimin devrilmesinin ardından Şam'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. HTŞ lideri ilk kez takım elbise ile görüntülendi.


24 Aralık'ta ise Devrime katılan silahlı muhalif gruplar feshedilerek Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirildi.

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