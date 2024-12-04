Suriye'de son durum: Hama kırsalında yoğun çatışma | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması

SURİYE İÇİN DİPLOMASİ ATAĞI

Suriye konusunda diplomasi alanında da hareketlilik sürüyor.

İran Dişişleri Bakanı Abbas Arakçi, Astana süreci toplantısının dışişleri bakanları düzeyinde 7-8 Aralık tarihinde Doha'da yapılabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye'nin Astana sürecinde kilit role sahip olduğunu, Suriye'deki gerilimin azaltılması konusunda faydalı ve yapıcı bir rol oynadığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyse Suriye'deki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye ve diğer bölge müttefikleriyle ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.