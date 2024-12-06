Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Muhaliflerin bir sonraki hedefi Humus. Esad rejiminin Humus'u da kaybetmesi durumunda, iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılırken Hama'yı Humus'a bağlayan köprüye Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Diğer yandan İsrail ordusu, Suriye'de Lübnan sınırına yakın silah transferi ve depolanması için kullanıldığını iddia ettiği alanları vurdu.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 2

RUS UÇAKLARININ HEDEFİNDEKİ KÖPRÜ

Bölgeden son gelen bilgilere göre Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü bombalandı. 

Aktarılana göre kritik köprü, Rus uçakları tarafından hedef alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, köprüye yönelik saldırının rejim karşıtı güçlerin ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu. 

Resten köprüsü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 3

40 KÖY TARAFSIZLIK KARARI ALDI

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar ise Hama'nın güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 4

ORDU KENT DIŞINA ÇEKİLDİ

Silahlı gruplar ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi.

Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarında da kontrolü sağladılar.

Suriye rejimi dün, muhalif grupların Hama merkezine girmesi üzerine ordunun kentin dışına çekilerek yeniden mevzilendiğini açıklamıştı. 

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 5

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hama stratejik açından kritik öneme sahip bir kent. Başkent Şam'ın 210 kilometre kuzeyinde bulunuyor. 

Hama, ülkenin ikinci büyük kenti Halep ile başkent Şam arasında yer alıyor. Nüfusu 1 milyonu bulan kentte yoğun olarak Sünniler yaşıyor. Ancak Alevi azınlık da var.

Hama, 2011'de Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başladığı dönemde protestoların ilk düzenlendiği yerler arasındaydı. Yüz binlerce kişi sokağa çıkarken Suriye askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 139 kişi ölmüştü.

Hama, iç savaş boyunca Esad rejiminin kontrolünde kaldı.

Kent, 1982'deyse daha kanlı ayaklanmalara sahne oldu. Beşar Esad'ın babası Hafız Esad döneminde Müslüman Kardeşler örgütünün önderlik ettiği ayaklanmalara yönetim sert müdahalede bulundu. Hama bir ay boyunca kuşatmaya alınırken 10 bin ile 40 bin kişi öldü.

O dönemde Suriye ordusunun özel birliklerine Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad önderlik ediyordu. Bu yüzden Rıfat Esad, Hama kasabı olarak anılıyor.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 6

HTŞ: 40 YILLIK YARALARI SARMAK İÇİN

Hama'nın denetimini ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün lideri Ebu Mohammed Al-golani de geçmişte yaşanan bu olaylara atıfta bulunarak "devrimciler 40 yıllık yaraları sarmak için Hama'ya giriyor" dedi.

Ancak Golani, geçmişin öcünün alınmayacağını vurguladı. Dini azınlıkların korunacağını söyledi.

Golani, yayınladığı video mesajında Irak'taki Haşdi Şabi milislerine atıfta bulanarak bölgesel güçlerin Suriye'ye müdahele etmemesi gerektiğini de dile getirdi.

Haşdi Şabi milislerinin Esad rejimine destek için Irak'tan Suriye'ye geçtikleri belirtiliyordu.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 7

YENİ HEDEF HUMUS MU?

Rejim karşıtı güçler Hama'nın ardından Humus'u ele geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Humus, Hama'nın 40 kilometre güneyinde yer alıyor.

Humus'un ele geçirilmesi halinde Esad rejiminin Başkent Şam ile kıyı bölgeleri arasındaki bağlantısının kesileceğine dikkat çekiliyor.

Humus'un da düşmesi halinde Beşşar Esad iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 8

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA 

Rusya ise Suriye'deki durumu değerlendiriyor ve Suriye Hükümeti ile sürekli temas halinde.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

Peskov, şunları söyledi: “Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam'la sürekli diyalog halindeyiz. Durumun değerlendirilmesine bağlı olarak, militanlarla başa çıkmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için Suriyeli yetkililerin ihtiyaç duyduğu yardımın derecesi hakkında konuşabileceğiz.”

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 9

TEL RIFAT'TA "ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU"

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu - 10
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