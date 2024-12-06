Suriye'de son durum | Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı, İsrail silah deposunu vurdu
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Muhaliflerin bir sonraki hedefi Humus. Esad rejiminin Humus'u da kaybetmesi durumunda, iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılırken Hama'yı Humus'a bağlayan köprüye Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Diğer yandan İsrail ordusu, Suriye'de Lübnan sınırına yakın silah transferi ve depolanması için kullanıldığını iddia ettiği alanları vurdu.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.
HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.