Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar!
Suriye'de Esad güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da 20 köyü daha ele geçiren, HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kent merkezini ele geçirdi. Muhaliflerin askeri lideri Hassan Abdel Gani, Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu kurtardıklarını açıkladı. Suriye ordusu da Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu ve "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" dedi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.
HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.
Suriye ordusu da Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu ve "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" dedi.