Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar!

YENİ CEPHE HATLARI

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden muhalif gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de Esad güçleriyle çatışıyor.

Bir yandan da terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor.