Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar!

Suriye'de Esad güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da 20 köyü daha ele geçiren, HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kent merkezini ele geçirdi. Muhaliflerin askeri lideri Hassan Abdel Gani, Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu kurtardıklarını açıkladı. Suriye ordusu da Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu ve "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" dedi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. 

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

Suriye ordusu da Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu ve "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 2

HAPİSHANEYİ ELE GEÇİRDİLER

Suriyeli muhalifler, Hama hapishanesinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani, Telegram'daki açıklamasında, "Güçlerimiz Hama merkez hapishanesine girdi ve yüzlerce mahkumu kurtardı" dedi.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 3

HTŞ LİDERİNDEN IRAK'A ÇAĞRI

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Golani, bir video açıklaması yaparak, Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani'ye seslendi.

Golani, ülkenin İran destekli Haşdi Şaabi güçlerinin, Suriye'ye müdahale etmesine izin vermemeye çağırdı.

Golani, Suriye'deki çatışmaların Irak'a yayılmayacağını söyledi.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 4

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya ise Suriye'deki durumu değerlendiriyor ve Suriye Hükümeti ile sürekli temas halinde.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

Peskov, şunları söyledi: “Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam'la sürekli diyalog halindeyiz. Durumun değerlendirilmesine bağlı olarak, militanlarla başa çıkmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için Suriyeli yetkililerin ihtiyaç duyduğu yardımın derecesi hakkında konuşabileceğiz.”

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 5

KARŞI SALDIRI HAZIRLIĞI

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan grupların kontrol sağladığı köyler şunlar:

Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel.

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun ise Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyururken, Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 6

YENİ CEPHE HATLARI

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden muhalif gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de Esad güçleriyle çatışıyor.

Bir yandan da terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor.
Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 7

100'DEN FAZLA SURİYE ASKERİ ÖLDÜ

AA'nın saha kaynaklarından aldığı bilgiler ve kendi haritalandırma sisteminden yaptığı ölçümlerde, grupların kent merkezine en yakın olduğu nokta, kent merkezinin kuzeydoğusuna düşen Maar Sur’un güney kesimleri olarak görünüyor.

Buradaki gruplar ile kent merkezinin dış kesimleri arasındaki mesafe 3,2 kilometreye kadar düşmüş durumda.

Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye askerinin öldüğü bildiriliyor.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 8

İDLİB'DE ENKAZLAR ARANIYOR

Suriye'de muhalifler tarafından yönetilen kurtarma servisi Beyaz Baretliler Esad güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından kuzeybatıdaki İdlib kentinde enkaz kurtarma çalışmalarına başladı. 

Beyaz Baretliler, yayınladıkları videoda, hayatta kalanları aramak için enkazı kazarken görülüyor. Videoda ayrıca beyaz çarşafa sarılı bir cansız bedeni ambulansa taşıyorlar.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 9

TIBBİ MERKEZLER HAVADAN HEDEF ALINDI

Bölge sakinleri ve kurtarma görevlileri, Rusya ve rejimin, İdlib'deki muhalif yerleşim bölgesine yönelik bombardımanının, son günlerde yoğunlaştığını, hava saldırılarının Halep ve İdlib'deki yerleşim bölgelerini ve tıbbi merkezleri hedef aldığını söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırı, İsrail ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın bir yıldan fazla süren çatışmaları sona erdiren ateşkesi başlattığı gün olan 27 Kasım Çarşamba günü başlatıldı.

Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'ya girdi | Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar! - 10

TEL RIFAT'TA "ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU"

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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