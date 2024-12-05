Suriye'de son durum: HTŞ liderliğindeki silahlı muhalifler Hama'yı kuşattı, Rusya tetikte
Suriye'de Esad güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da 20 köyü daha ele geçiren, HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Ancak rejim bu açıklamayı yalandı. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan Rusya, Suriye'de olan bitenlerle ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını açıkladı. Kremlin, "militanlarla başa çıkmak ve tehdidi ortadan kaldırmak için" Suriye'ye verilecek desteği belirleyecek.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor.
Hama ili istikametinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyü daha ele geçirdi.
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Bu arada Suriye devlet medyası ise grupların, kente girme çabalarının başarısız olduğunu ve Suriye ordusunun onları geri püskürttüğünü iddia etti.