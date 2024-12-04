Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması
Çatışmaların 28 Kasım'dan bu yana devam ettiği Suriye'de, önemli bölgeler el değiştirdi, Suriye haritası büyük ölçüde değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'da ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusununsa karşı saldırıya hazırlandığı belirtildi. Hama'nın kırsal kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşanırken, kentin üç taraftan kuşatıldığı aktarıldı. Bazı kasabalar rejim karşıtı güçlerin eline geçti. Bu sırada bazı diplomatik girişimler de kaydedildi. Doha'da Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılabileceği ifade ediliyor. Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Bu sırada YPG, Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Şam'ın talebi halinde Suriye'ye asker göndermeyi düşüneceğini söyledi. Moskova ise bir kez daha Esad'a destek açıklaması yaptı.
REJİM KARŞITI GÜÇLER İLERLİYOR
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Hama'nın kuzeyindeki kırsal kesimlerde yoğun çatışmalar yaşandı. Rejim karşıtı güçler altı yerleşimde daha hakimiyet sağladı.
Suriye ve Rusya hava kuvvetleri bölgeye onlarca hava saldırısı düzenlendi.