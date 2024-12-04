Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması

Çatışmaların 28 Kasım'dan bu yana devam ettiği Suriye'de, önemli bölgeler el değiştirdi, Suriye haritası büyük ölçüde değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'da ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusununsa karşı saldırıya hazırlandığı belirtildi. Hama'nın kırsal kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşanırken, kentin üç taraftan kuşatıldığı aktarıldı. Bazı kasabalar rejim karşıtı güçlerin eline geçti. Bu sırada bazı diplomatik girişimler de kaydedildi. Doha'da Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılabileceği ifade ediliyor. Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Bu sırada YPG, Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Şam'ın talebi halinde Suriye'ye asker göndermeyi düşüneceğini söyledi. Moskova ise bir kez daha Esad'a destek açıklaması yaptı.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 1

REJİM KARŞITI GÜÇLER İLERLİYOR

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Hama'nın kuzeyindeki kırsal kesimlerde yoğun çatışmalar yaşandı. Rejim karşıtı güçler altı yerleşimde daha hakimiyet sağladı.

Suriye ve Rusya hava kuvvetleri bölgeye onlarca hava saldırısı düzenlendi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 2

HAMA ÜÇ TARAFTAN KUŞATILDI

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyurdu. Bunun için Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

Çatışma hattının Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer aldığı açıklandı.

Muhalif gruplar, kilit öneme sahip Hama kentini üç taraftan kuşattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’dan sadece güneydeki Humus'a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama’nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.

Grupların, ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları görülüyor.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 3

İRAN'DAN "ŞAM İSTERSE ASKER GÖNDERİRİZ" AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına yaptığı açıklamada Tahran'ın Şam'ın talebi halinde Suriye'ye asker göndermeyi düşüneceğini söyledi.

Arakçi, Suriye krizini görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığı da belirtti ancak ziyaret için kesin bir tarih belirtmedi.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 4

RUSYA'DAN REJİME DESTEK AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın Suriye yönetiminin “terörist gruplar” olarak adlandırdığı muhaliflerin saldırılarına karşı koyma çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Zaharova açıklamasında, Suriyeli muhaliflerin son günlerdeki ilerlemelerinin dış destek ve kışkırtma olmadan mümkün olamayacağını ileri sürdü. Muhaliflerin yabancı aktörlerden insansız hava araçları ve eğitim aldıklarını iddia etti.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 5

RUSYA'DAN UKRAYNA İDDİASI

Rusya ayrıca Ukrayna'nın da Suriyeli muhalifleri desteklediğini ileri sürdü.

Merkezi Washington'da bulunan Savaş Çalışmaları Enstitüsü adlı düşünce kuruluşuysa uydu fotoğraflarına dayanarak Rus ordusunun Suriye'deki Tartus Deniz Üssü'nden üç fırkateyn ve denizaltısını çektiğini duyurdu.

Rus ordusunun muhaliflerin Tartus'a saldırabileceği endişesiyle bu adımı attığı belirtildi.

Rus ordusunun Suriye'ye Esad rejimini desteklemek için büyük bir takviye yapmayı planlamadığı da vurgulandı.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 6

DEYRİZOR'DA ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Suriye'nin kuzeyinde de hareketlilik var.

Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden rejimi güçleri ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı.

PKK/YPG'li teröristler, yan yana bulunan köylere üç yönden saldırı başlatırken, çatışmalar sürüyor.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 7

İDLİB TAMAMEN MUHALİFLERİN ELİNDE

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da Halep kentinin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Muhalifler, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı.

Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 8

ŞAM'A İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail'in dün Şam Havalimanı yolunda bir araca saldırı düzenlediğini duyuruldu.

Şam'da Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 9

SURİYE İÇİN DİPLOMASİ ATAĞI

Suriye konusunda diplomasi alanında da hareketlilik sürüyor.

İran Dişişleri Bakanı Abbas Arakçi, Astana süreci toplantısının dışişleri bakanları düzeyinde 7-8 Aralık tarihinde Doha'da yapılabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye'nin Astana sürecinde kilit role sahip olduğunu, Suriye'deki gerilimin azaltılması konusunda faydalı ve yapıcı bir rol oynadığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyse Suriye'deki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye ve diğer bölge müttefikleriyle ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 10

TEL RIFAT'A DÖNÜŞLER BAŞLADI

Tel Rıfat sahasını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran SMO, ilçe merkezindeki tünel ve tuzaklamalara karşı tedbirler alarak, sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

Yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar ilçeye dönmeye başladı.

Suriye'de son durum: Muhalifler Hama'yı üç koldan kuşattı | İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması - 11

50 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle son birkaç günde yaklaşık 50 bin kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığını açıkladı.

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