Suriye'de son durum | Muhalifler Humus yolunda: Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hama stratejik açından kritik öneme sahip bir kent. Başkent Şam'ın 210 kilometre kuzeyinde bulunuyor.



Hama, ülkenin ikinci büyük kenti Halep ile Şam arasında yer alıyor. Nüfusu 1 milyonu bulan kentte yoğun olarak Sünniler yaşıyor. Ancak alevi azınlık da var.



Hama, 2011'de Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanmaların başladığı dönemde protestoların ilk düzenlendiği yerler arasındaydı. Yüz binlerce kişi sokağa çıkarken suriye askerlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 139 kişi ölmüştü.



Hama, iç savaş boyunca hep Esad rejiminin kontrolünde kaldı.



Kent 1982'deyse daha kanlı ayaklanmalara sahne oldu. Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad döneminde Müslüman Kardeşler örgütünün önderlik ettiği ayaklanmalara yönetim sert müdahalede bulundu. Hama bir ay boyunca kuşatmaya alınırken 10 bin ila 40 bin kişi öldü.



O dönemde Suriye ordusunun özel birliklerine Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad önderlik ediyordu. Bu yüzden Rıfat Esad, Hama kasabı olarak anılıyor.