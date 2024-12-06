Suriye'de son durum | Muhalifler Humus yolunda: Hama'yı Humus'a bağlayan köprü bombalandı
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Muhaliflerin bir sonraki hedefleri Humus. Esad rejiminin Humus'u da kaybetmesi durumunda, iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor. Son gelen bilgilere göre Hama'yı Humus'a bağlayan köprüye Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.
HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.