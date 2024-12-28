Suriye'de son durum: Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi
Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'e bağlı Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini bildirdi. Münbiç, 9 Aralık'ta YPG'den temizlenmişti.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.