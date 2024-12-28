Suriye'de son durum: Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'e bağlı Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini bildirdi. Münbiç, 9 Aralık'ta YPG'den temizlenmişti.

Suriye'de son durum: Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi - 1

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

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Suriye'de son durum: Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi - 2

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediğini bildirdi.

Suriye'de son durum: Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi - 3

TİŞRİN BARAJI ÇEVRESİNDE SALDIRILAR

YPG, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

Suriye'de son durum: Münbiç'te bombalı araçla saldırı düzenlendi - 4
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