Suriye'de son durum: Ordu Hama'da karşı saldırıya hazırlanıyor | İsrail, Şam Havalimanı yolunu vurdu
Çatışmaların 28 Kasım'dan bu yana devam ettiği Suriye'de, önemli bölgeler el değiştirdi, Suriye haritası beş günde değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi devam ediyor. Hama'da rejim güçlerinin muhaliflere karşı saldırıya hazırlandığı öne sürüldü. Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'ı YPG'den temizlemesinin ve terör koridorunu engellemesinin ardından, bölge halkı evlerine geri dönmeye başladı. Rus jetleri ise Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu. YPG, Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. İsrail, Şam havalimanı yolunda bir araca saldırı düzenledi.
SURİYE ORDUSU KARŞI SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.
Suriye devlet haber ajansına göre, Suriye ordusu Hama'da karşı saldırıya hazırlanıyor.
Ayrıca İsrail'in bugün Şam havalimanı yolunda bir araca saldırı düzenlediğini duyuruldu.