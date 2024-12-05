Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi!

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor

Hama ili istikametinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyü daha ele geçirdi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Bu arada Suriye devlet medyası ise grupların, kente girme çabalarının başarısız olduğunu ve Suriye ordusunun onları geri püskürttüğünü iddia etti.