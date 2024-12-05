Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi!

Suriye'de Esad güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da 20 köyü daha ele geçiren rejim karşıtları, kent merkezini kuşattı. Reuters, grupların Hama kentine girdiğini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan muhalifler tarafından yönetilen kurtarma servisi Beyaz Baretliler, Rus jetleri ve Suriye savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından İdlib'de kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazlardan cansız bedenler çıkarılıyor.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor

Hama ili istikametinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyü daha ele geçirdi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. 

Bu arada Suriye devlet medyası ise grupların, kente girme çabalarının başarısız olduğunu ve Suriye ordusunun onları geri püskürttüğünü iddia etti.

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Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 2

KARŞI SALDIRI HAZIRLIĞI

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan grupların kontrol sağladığı köyler şunlar:

Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel.

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun ise Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyururken, Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 3

GÜNEYE DOĞRU İLERLEYİŞ

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi.

Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden muhalif gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de Esad güçleriyle çatışıyor.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 4

HAMA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Grupların, ayrıca Hama kent merkezini kuşatarak ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları belirtiliyor.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 5

100'DEN FAZLA SURİYE ASKERİ ÖLDÜ

AA'nın saha kaynaklarından aldığı bilgiler ve kendi haritalandırma sisteminden yaptığı ölçümlerde, grupların kent merkezine en yakın olduğu nokta, kent merkezinin kuzeydoğusuna düşen Maar Sur’un güney kesimleri olarak görünüyor.

Buradaki gruplar ile kent merkezinin dış kesimleri arasındaki mesafe 3,2 kilometreye kadar düşmüş durumda.

Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askerinin öldüğü bildiriliyor.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 6

İDLİB'DE ENKAZLAR ARANIYOR

Suriye'de muhalifler tarafından yönetilen kurtarma servisi Beyaz Baretliler Esad güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından kuzeybatıdaki İdlib kentinde enkaz kurtarma çalışmalarına başladı. 

Beyaz Baretliler, yayınladıkları videoda, hayatta kalanları aramak için enkazı kazarken görülüyor. Videoda ayrıca beyaz çarşafa sarılı bir cansız bedeni ambulansa taşıyorlar.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 7

TIBBİ MERKEZLER HAVADAN HEDEF ALINDI

Bölge sakinleri ve kurtarma görevlileri, Rusya ve rejimin, İdlib'deki muhalif yerleşim bölgesine yönelik bombardımanının, son günlerde yoğunlaştığını, hava saldırılarının Halep ve İdlib'deki yerleşim bölgelerini ve tıbbi merkezleri hedef aldığını söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırı, İsrail ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın bir yıldan fazla süren çatışmaları sona erdiren ateşkesi başlattığı gün olan 27 Kasım Çarşamba günü başlatıldı.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 8

TEL RIFAT'TA "ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU"

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi! - 9
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