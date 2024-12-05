Suriye'de son durum: Silahlı muhalifler Hama'ya girdi!
Suriye'de Esad güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da 20 köyü daha ele geçiren rejim karşıtları, kent merkezini kuşattı. Reuters, grupların Hama kentine girdiğini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan muhalifler tarafından yönetilen kurtarma servisi Beyaz Baretliler, Rus jetleri ve Suriye savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından İdlib'de kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazlardan cansız bedenler çıkarılıyor.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor
Hama ili istikametinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 20 köyü daha ele geçirdi.
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Bu arada Suriye devlet medyası ise grupların, kente girme çabalarının başarısız olduğunu ve Suriye ordusunun onları geri püskürttüğünü iddia etti.