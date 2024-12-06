Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu?

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya ise Suriye'deki durumu değerlendiriyor ve Suriye Hükümeti ile sürekli temas halinde.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

Peskov, şunları söyledi: “Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam'la sürekli diyalog halindeyiz. Durumun değerlendirilmesine bağlı olarak, militanlarla başa çıkmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için Suriyeli yetkililerin ihtiyaç duyduğu yardımın derecesi hakkında konuşabileceğiz.”