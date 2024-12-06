Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu?
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Muhaliflerin bir sonraki hedeflerinin Humus olması bekleniyor. Esad rejiminin Humus'u da kaybetmesi durumunda, iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.
HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.