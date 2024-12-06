Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu?

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama kentinin de kontrolünü ele geçirdi. Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Muhaliflerin bir sonraki hedeflerinin Humus olması bekleniyor. Esad rejiminin Humus'u da kaybetmesi durumunda, iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Devlet Başkanı Beşar Esad güçleri arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 2

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 3

Hama'da, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 4

Rejim karşıtı silahlı gruplar, ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi.

Esed rejimi karşıtı gruplar, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarını da ele geçirdi.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 5

Hama'nın denetimini ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün lideri Ebu Mohammed Al-golani de geçmişte yaşanan bu olaylara atıfta bulunarak "devrimciler 40 yıllık yaraları sarmak için Hama'ya giriyor" dedi.

Ancak Golani, geçmişin öcünün alınma-yacağını vurguladı. dini azınlıkların korunacağı sözü verdi.

Golani, yayınladığı video mesajında ırak'taki haşdi şabi milislerine atıfta bulanarak bölgesel güçlerin Suriye'ye müdahele etme-mesi gerektiğini de söyledi.

Haşdi Şabi milislerinin Esad rejimine destek için Irak'tan Suriye'ye geçtikleri belirtiliyordu.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 6

YENİ HEDEF HUMUS MU?

Rejim karşıtı güçler Hama'nın ardından Humus'u ele geçirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Humus, Hama'nın 40 kilometre güneyinde yer alıyor.

Humus'un ele geçirilmesi halinde Esad rejiminin Başkent Şam ile kıyı bölgeleri arasındaki bağlantısının kesileceğine dikkat çekiliyor.

Humus'un da düşmesi halinde Beşşar Esad iktidarının tehlikeye gireceği yorumları yapılıyor.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 7

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA 

Rusya ise Suriye'deki durumu değerlendiriyor ve Suriye Hükümeti ile sürekli temas halinde.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Şam'a yapacağı yardımın kapsamının bu değerlendirmeye bağlı olacağını söyledi.

Peskov, şunları söyledi: “Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam'la sürekli diyalog halindeyiz. Durumun değerlendirilmesine bağlı olarak, militanlarla başa çıkmak ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için Suriyeli yetkililerin ihtiyaç duyduğu yardımın derecesi hakkında konuşabileceğiz.”

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 8

TEL RIFAT'TA "ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU"

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 9
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 10
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 11
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 12
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 13
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 14
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 15
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 16
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 17
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 18
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 19
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 20
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 21
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 22
Suriye'de son durum | Suriyeli silahlı muhalifler Hama'ya girdi: Yeni hedef Humus mu? - 23
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