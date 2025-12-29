Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldı. Esad'ın portreleri kaldırıldı

Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti. Vatandaşlara itidal çağrısında bulunan eş-Şara, para değişiminin belirli bir takvimle yapılacağını ve panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı.

Eş-Şara, bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ifade ederek, sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Eş-Şara, Suriye’nin istikrarlı bir ekonomiyle müjdelerle dolu bir geleceğe ilerlediğini sözlerine ekledi.