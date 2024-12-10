Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı

BM Suriye Elçisi Geir Pedersen, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası geçiş dönemine ilişkin açıklama yaptı. Pederson, HTŞ'nin terör örgütü olarak nitelendirilmesinin üzerinden dokuz yıl geçtiğini ve o zamandan bu yana HTŞ ile diğer silahlı grupların iyi ve güven verici mesajlar verdiğini dile getirdi.

Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı - 1

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'deki geçiş dönemine ilişkin açıklama yapt.

BM Suriye Elçisi Geir Pedersen, şu anda Şam'ı kontrol eden silahlı gruplar da dahil olmak üzere hiç kimsenin son günlerde neler olacağını göremediğini ifade etti.

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Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı - 2

Pederson, Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) Şam'ı kontrol eden baskın grup olduğunu ancak başkentteki tek silahlı grup olmadığını belirterek, “Farklı silahlı gruplar şimdilik iyi koordine oluyor, aralarında çatışma çıkmaması önemli” dedi.

Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı - 3

Kuzeydoğu'daki çatışmanın henüz sona ermediğini de belirten Pederson, “İsrail bombardımanları ve Suriye topraklarına girişler durdurulmalı” dedi.

Şam’da güvenilir ve kapsamlı geçiş düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyleyen BM elçisi, şöyle konuştu: “Eğer iyi geçiş düzenlemeleri yaparsak yaptırımların sona erdiğini, mültecilerin geri döndüğünü ve adaletin sağlandığını görebiliriz. Eğer geniş çapta Suriyeli etnik grupları ve partileri dahil etmezlerse daha fazla çatışma riski otaya çıkar.”

Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı - 4

Mültecilerin geri gönderilmesi çağrıları hakkında ise Suriye'deki durum hala değişken olduğuna işaret eden Pederson, “Birçok Suriyeli evlerine dönmeyi umut ediyor, ancak Suriye'deki geçim durumu hala zor” diye ekledi.

Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı - 5

Pederson, HTŞ'nin terör örgütü olarak nitelendirilmesinin üzerinden dokuz yıl geçtiğini ve o zamandan bu yana HTŞ ile diğer silahlı grupların iyi ve güven verici mesajlar verdiğini dile getirdi.

BM elçisi, "Uluslararası toplumun HTŞ'nin terör listesine tekrar bakacağına inanıyorum" dedi.

Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı - 6
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