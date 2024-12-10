Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı

Kuzeydoğu'daki çatışmanın henüz sona ermediğini de belirten Pederson, “İsrail bombardımanları ve Suriye topraklarına girişler durdurulmalı” dedi.

Şam’da güvenilir ve kapsamlı geçiş düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyleyen BM elçisi, şöyle konuştu: “Eğer iyi geçiş düzenlemeleri yaparsak yaptırımların sona erdiğini, mültecilerin geri döndüğünü ve adaletin sağlandığını görebiliriz. Eğer geniş çapta Suriyeli etnik grupları ve partileri dahil etmezlerse daha fazla çatışma riski otaya çıkar.”