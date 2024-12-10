Suriye'de yeni dönem: Birleşmiş Milletler'den HTŞ için güven mesajı
BM Suriye Elçisi Geir Pedersen, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası geçiş dönemine ilişkin açıklama yaptı. Pederson, HTŞ'nin terör örgütü olarak nitelendirilmesinin üzerinden dokuz yıl geçtiğini ve o zamandan bu yana HTŞ ile diğer silahlı grupların iyi ve güven verici mesajlar verdiğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'deki geçiş dönemine ilişkin açıklama yapt.
BM Suriye Elçisi Geir Pedersen, şu anda Şam'ı kontrol eden silahlı gruplar da dahil olmak üzere hiç kimsenin son günlerde neler olacağını göremediğini ifade etti.