Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı
Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Arnaout, “Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler yapmak üzere bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak”açıklamasını yaptı.
Suriye'nin yeni hükümet sözcüsü Obaida Arnaout, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç aylık geçiş dönemi süresince ülkenin anayasası ve parlamentosunun askıya alınacağını söyledi.