Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı

KADIN HAKLARI AYRINTISI

G7, Esad'ın 24 yıllık otoriter yönetiminin sona ermesinin ardından siyasi geçiş sürecinin “hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına saygıyı, dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasını, şeffaflığı ve hesap verebilirliği” sağlaması gerektiğini kaydetti.