Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı

Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Arnaout, “Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler yapmak üzere bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak”açıklamasını yaptı.

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 1

Suriye'nin yeni hükümet sözcüsü Obaida Arnaout, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç aylık geçiş dönemi süresince ülkenin anayasası ve parlamentosunun askıya alınacağını söyledi. 

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 2

İNSAN HAKLARI KOMİTESİ KURULACAK

Sözcü Arnaout, “Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler yapmak üzere bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak” dedi.

Diğer yandan Kürt gruplar, Suriye'nin bağımsızlık bayrağını benimsediklerini açıkladı.

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 3

G7'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

G7 üyesi ülkeler ise bugün yaptıkları açıklamada  Suriye'de “güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetime yol açacak bir geçiş sürecini desteklemeye hazır olduklarını” belirtti.

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 4

KADIN HAKLARI AYRINTISI

G7, Esad'ın 24 yıllık otoriter yönetiminin sona ermesinin ardından siyasi geçiş sürecinin “hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına saygıyı, dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasını, şeffaflığı ve hesap verebilirliği” sağlaması gerektiğini kaydetti.

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 5

Açıklamada, “G7, bu standartlara uyan ve bu süreçten sonuç alan gelecekteki bir Suriye hükümetiyle birlikte çalışacak ve onu tam olarak destekleyecektir” denildi.

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 6

Liderler ayrıca 'tüm tarafları' 'Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumaya ve bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermeye' çağırdı.

Suriye'de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç aylığına askıya aldı - 7
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