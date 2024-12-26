Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın
Suriye'de Alevilere yönelik saldırı yaşandığı iddasıyla dolaşıma sokulan videoların ve patlak veren protestoların ardından Humus'taki Alevi toplumu açıklama yaptı. Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapan Alevi toplumu, yeni yönetime mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarması çağrısında bulundu.
Suriye'de dün bazı kentlerde düzenlenen protestolar tartışma yarattı.
Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini açıkladı.
Aleviler, herkesin bundan uzak durması gerektiğini bildirdi.