Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın

Suriye'de Alevilere yönelik saldırı yaşandığı iddasıyla dolaşıma sokulan videoların ve patlak veren protestoların ardından Humus'taki Alevi toplumu açıklama yaptı. Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapan Alevi toplumu, yeni yönetime mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarması çağrısında bulundu.

Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın - 1

Suriye'de dün bazı kentlerde düzenlenen protestolar tartışma yarattı.

Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini açıkladı.

Aleviler, herkesin bundan uzak durması gerektiğini bildirdi.

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Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın - 2

"MEZHEPSEL İFADELER SUÇ SAYILSIN"

Açıklamada, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması" uyarısında bulunuldu.

Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapan Alevi toplumu, yeni yönetime mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarmasını ve silah teslimlerini hızlandırması ve bu silahların sadece yetkili makamlarda bulunmasını talep etti.

Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın - 3

"ÇATIŞMAYA HAZIRLIK" KONUŞMALARI

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus kentlerinde dün bazı gruplar meydanlarda toplanarak mezhepsel sloganlar atmış, grupların başını çeken bazı kişilerin çatışmaya hazırlandıkları şeklindeki konuşmaları sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Suriye Geçici Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Lazkiye Valiliğinden yapılan açıklamalarda, protesto eylemlerine gerekçe gösterilen ve Halep'te bir Alevi din adamına ait türbeye zarar verildiğine ilişkin görüntülerin yaklaşık 1 ay öncesinde kentte çatışmaların yaşandığı anlara ait olduğu, dini mekanların özenle korunduğu ifade edilmişti.

Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın - 4

Yetkililer, Tartus ve Lazkiye'de devrik rejimin savaş suçlularına yönelik hafta başında artan arama tarama faaliyetlerinde silahlı grupların ateş açması ve pusu kurması sonucu 10 güvenlik gücü mensubunun öldüğünü duyurmuş ve bölgeye takviye güçler gönderildiğini bildirmişti.

Suriye'deki Alevi toplumundan çağrı: Mezhepsel ifadeler suç sayılsın - 5
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