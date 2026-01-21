Suriye'deki DAEŞ kamplarının geleceği gündemde. YPG'nin tehlikeli oyunu geri tepti

Birleşmiş Milletler'in çatışmalar yeniden alevlenmeden önce yayınladığı rapora göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG kontrolündeki hapishanelerde yaklaşık 8 bin ile 10 bin arasında DAEŞ militanı tutuluyordu.

Ayrıca, Al Hol ve Al-Roj kamplarında 34 bine yakın DAEŞ bağlantılı kişi tutuluyordu. Rapora göre DAEŞ militanlarının ailelerinin yer aldığı kampların yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor. Kamplarda 15 bin 500 Suriye, 6 bin 700 Irak ve 8 bin 500 diğer ülkelerin vatandaşları bulunuyor. Özellikle Avrupa, ABD ve Avustralya başta olmak üzere 40'ı aşkın farklı ülkeden gelip DAEŞ'le bağlantıya geçenler bu grupta yer alıyor.

Terör örgütü PKK/SDG unsurları, bölgedeki hapishaneleri kontrol altında tuttukları sırada DAEŞ bağlantılı yabancıların ve ailelerin ülkeleri tarafından geri alınmasını talep etmiş ancak özellikle ABD, İngiltere ve BM bu talebi reddetmişti.