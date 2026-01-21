Suriye'deki DAEŞ kamplarının geleceği gündemde. YPG'nin tehlikeli oyunu geri tepti
21.01.2026 11:22
Son Güncelleme: 21.01.2026 11:29
Erdem Güzel
Suriye Ordusu ile terör örgütü PKK/SDG arasındaki çatışmalar ve entegrasyon anlaşmaları arasında bölgedeki terör örgütü DAEŞ militanları ve aileleri sorunu yeniden gündeme geldi. YPG'nin tehlikeli bazı teröristleri serbest bırakma girişimi, ABD'nin bu yapıya desteğini çekmesiyle sonlandı. Peki hapishanelerde ve kamplarda durum ne?
Suriye'de yeni yılla beraber artan Şam - terör örgütü YPG/SDG çatışmalarında Suriye Ordusunun ilerleyişiyle SDG unsurları geri çekilmeye başlamış, birçok kent militanlardan arındırılmıştı. SDG'nin kontrol ettiği kurumların da Şam yönetimine entegrasyonu sağlanmaya çalışılırken kritik bir konu yeniden gündeme geldi: terör örgütü DAEŞ militanları ve aileleri.
ÇATIŞMALARDAN SONRA DAEŞ KAMPLARININ DURUMU NE?
Birleşmiş Milletler'in çatışmalar yeniden alevlenmeden önce yayınladığı rapora göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG kontrolündeki hapishanelerde yaklaşık 8 bin ile 10 bin arasında DAEŞ militanı tutuluyordu.
Ayrıca, Al Hol ve Al-Roj kamplarında 34 bine yakın DAEŞ bağlantılı kişi tutuluyordu. Rapora göre DAEŞ militanlarının ailelerinin yer aldığı kampların yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor. Kamplarda 15 bin 500 Suriye, 6 bin 700 Irak ve 8 bin 500 diğer ülkelerin vatandaşları bulunuyor. Özellikle Avrupa, ABD ve Avustralya başta olmak üzere 40'ı aşkın farklı ülkeden gelip DAEŞ'le bağlantıya geçenler bu grupta yer alıyor.
Terör örgütü PKK/SDG unsurları, bölgedeki hapishaneleri kontrol altında tuttukları sırada DAEŞ bağlantılı yabancıların ve ailelerin ülkeleri tarafından geri alınmasını talep etmiş ancak özellikle ABD, İngiltere ve BM bu talebi reddetmişti.
HAPİSHANELERDE 10 BİNE YAKIN DAEŞ MİLİTANI BULUNUYORDU
Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/SDG'nin vardığı ancak uygulanmayan mutabakatlarda SDG kontrolündeki hapishanelerin kontrolünün Suriye rejimine geçmesi öngörülüyordu. Çatışmalar tekrar patlak verince özellikle terör örgütü DAEŞ militanlarının tutulduğu hapishanelerin ne olacağı sorusu yeniden gündeme geldi.
Suriye'deki hapishanelerde 10 bine yakın DAEŞ militanı bulunduğu belirtiliyor.
Suriye Ordusu'yla çatışan SDG unsurları, Rakka'daki Aktan Hapishanesi çevresinde çatışmalar yaşandığını ve DAEŞ militanlarını başka bir yere nakletmeye çalıştıklarını öne sürmüştü. Nakledilen militan sayısının 600'e yakın olduğu belirtildi.
Çatışmalar sırasında bazı DAEŞ militanlarının hapishanelerden kaçtığı belirtilmiş, Suriye İçişleri Bakanlığı
Şaddadi Hapishanesi'nden serbest kalan ve DAEŞ'e mensup 120 mahkumdan 81'inin yakalandığını açıklamıştı. SDG, Suriye ordusunu Şaddadi Hapishanesi'ne "saldırmakla" suçlamıştı. Şam yönetimi ise, Şeddadi Hapishanesi yönetiminin kendilerine devredilmediğini açıklamıştı.
Daha sonra da SDG unsurlarının Al-Hol kampı'ndan çekildiği açıklandı.
Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de SDG'nin çekilmesinden sonra yaklaşık 200 IŞİD'linin kaçtığını fakat Şam yönetiminin, bunların çoğunu yakaladığını söyledi.
Terör örgütü PKK/SDG, yaklaşık bin 500 DAEŞ militanının hapishanelerden kaçtığını öne sürmüş, Şam yönetimi ise SDG'yi DAEŞ'lileri serbest bırakmakla itham etmişti.
BARRACK: "SDG'NİN DAEŞ'E KARŞI İŞLEVİ SONA ERDİ"
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da SDG'ye bir çağrı yaparak DAEŞ'le ilgili konuştu. Barrack, SDG’nin Suriye'de DAEŞ'e yönelik işlevinin büyük ölçüde sona erdiğini de kaydetti.
ABD’nin Suriye’deki varlığının öncelikle terör örgütü DAEŞ’e karşı operasyonlar olduğunu ifade eden Barrack, SDG’nin 2019 yılına kadar DAEŞ’e karşı etkili bir ortak olduğunu ancak söz konusu dönemde ortaklık kurulabilecek işlevsel bir merkezi Suriye devleti olmadığına dikkat çekti. Barrack, söz konusu dönemde devrik lider Beşar Esad rejiminin zayıfladığını ve İran ve Rusya ile ittifakları nedeniyle DAEŞ’e karşı geçerli ortak olamayacak durumda olduğunu belirtti.