Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü
Suriye'deki Rus askeri üslerinde Esad rejiminin devrilmesi sonrası başlayan hareketlilik sürüyor. Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkış yapan Rus savaş uçakları İdlib, Halep ve Hama'da tespit edildi. ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde ise S-400 hava savunma sisteminin parçalarının sökülerek nakliyeye hazırlandığı görüldü.
Suriye'nin batısında Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rus askeri birlikleri ülke genelinde konuşlu oldukları bölgelerden çekiliyor.