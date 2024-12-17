Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü

Suriye'deki Rus askeri üslerinde Esad rejiminin devrilmesi sonrası başlayan hareketlilik sürüyor. Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkış yapan Rus savaş uçakları İdlib, Halep ve Hama'da tespit edildi. ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde ise S-400 hava savunma sisteminin parçalarının sökülerek nakliyeye hazırlandığı görüldü.

Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü - 1

Suriye'nin batısında Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rus askeri birlikleri ülke genelinde konuşlu oldukları bölgelerden çekiliyor.

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Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü - 2

UÇUŞ YAPIP DÖNDÜLER

Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nden kalkış yapan Rus savaş uçakları dün, Hama ve İdlib semalarında saldırı düzenlemeden uçuş yapıp üsse döndü.

Uçaklar bugün de İdlib, Halep ve Hama'da görüldü.

Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü - 3

HAZIRLIK YAPIYORLAR

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir hava aracının da İdlib semalarında uçuş yaptığı gözlemlendi.

ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin, Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere yaptığı hazırlık yer aldı.

Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü - 4

S-400'LER SÖKÜLDÜ

Görüntülerde, Hımeymim Hava Üssü'ndeki iki An-124 ağır askeri nakliye uçağının burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır olduğu, S-400 hava savunma sisteminin parçalarının da sökülerek nakliyeye hazırlandığı görüldü.

Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü - 5
Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü - 6
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