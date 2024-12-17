Suriye'deki Hımeymim Rus üssünde hareketlilik: Savaş jetleri İdlib ve Halep'te görüldü

HAZIRLIK YAPIYORLAR

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir hava aracının da İdlib semalarında uçuş yaptığı gözlemlendi.

ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin, Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere yaptığı hazırlık yer aldı.