Suriye'deki savaş suçları araştırılıyor: "Esad'ın ölüm makinesi"
Suriye'deki savaş suçları için araştırmalar devam ediyor. Yetkililer, son günlerde bulunan toplu mezarlardan çıkan delillerin Esad döneminde devletin işlettiği "ölüm makinesini" ortaya çıkardığını söylüyor. Yetkililere göre insanları sokaklardan ve evlerden kaybeden gizli polisler, aç bırakıp işkence ederek öldüren gardiyanlar ve sorgucular, cesetlerini saklayan kamyon şoförleri ve buldozer sürücülerine kadar binlerce insan bu öldürme sisteminde çalışıyordu.
100 BİN KİŞİ İŞKENCE GÖRDÜ
Uluslararası savaş suçları savcısı Stephen Rapp, Suriye'deki toplu mezarlardan çıkan delillerin, devrik lider Beşar Esad döneminde devletin işlettiği "ölüm makinesini" ortaya çıkardığını söyledi.
Savcı, 2013'ten bu yana 100 binden fazla kişinin işkence görüp öldürüldüğünü tahmin ediyor.