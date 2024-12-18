Suriye'deki savaş suçları araştırılıyor: "Esad'ın ölüm makinesi"

Reuters tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, 2012-2014 yılları arasında bölgede büyük çaplı kazı çalışmalarının başladığını ve 2022'ye kadar devam ettiğini gösteriyor.

Maxar tarafından o dönemde çekilen çok sayıda uydu görüntüsünde, bölgede bir kazıcı ve büyük hendeklerin yanı sıra üç veya dört büyük kamyon görülüyor.