Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin son hali görüntülendi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın türbesi Suriye’de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilerek, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti. Bu çerçevede, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi arazisi, Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.