Suriyeli aileler saldırılar nedeniyle göç ediyor

Beşşar Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil, İdlib kent merkezinden Suriye-Türkiye sınır hattına doğru göç etmeye devam ediyor.