Suriyeli aileler saldırılar nedeniyle göç ediyor

Esad güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, sınır hattına doğru göç ediyor.
AP - Anadolu Ajansı 17.02.2020 - 04:23| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 04:24
Beşşar Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil, İdlib kent merkezinden Suriye-Türkiye sınır hattına doğru göç etmeye devam ediyor.
Aileleri ile birlikte yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yükleyerek yola çıkan Suriyeliler, kötü hava koşullarına rağmen araç içerisine sığmayan çocuklarını eşyaların üzerinde taşıdı.
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