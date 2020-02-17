Suriyeli aileler saldırılar nedeniyle göç ediyor

Esad güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, sınır hattına doğru göç ediyor.

Beşşar Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil, İdlib kent merkezinden Suriye-Türkiye sınır hattına doğru göç etmeye devam ediyor.
Aileleri ile birlikte yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yükleyerek yola çıkan Suriyeliler, kötü hava koşullarına rağmen araç içerisine sığmayan çocuklarını eşyaların üzerinde taşıdı.

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