Suriyeli esnaf Esad'ın tanklarını manav tezgahına çevirdi
Suriye'de bir esnaf, Esad rejiminin saldırılarda kullandığı tankı manav tezgahına çevirdi. Manav tezgahı olarak kullanılan tankın görüntüsü sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Şam'da bir zamanlar sivillere terör estiren Esad rejiminin tankı artık yerel halkın marketi!" yorumunda bulundu.
Suriye'de yıllarca korku ve zulüm altında yaşayan halk, kanlı Beşar Esad rejiminin izlerini silmeye ve hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.