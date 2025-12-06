Suriyeli Hristiyanlar vatanlarına dönüyor
06.12.2025 13:18
AA
Savaş sebebiyle köylerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli Hristiyanlar 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin üzerine geçen 1 yıldan sonra köylerine geri dönüyor.
GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR
İdlib’in batısında yer alan Gasseniye, Yakubiye, Cudeyde ve Kınyye adlı Hristiyan köylerinde, iç savaş öncesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyordu. İç savaşın en sert dönemlerinde Esad rejiminin yoğun topçu ve hava saldırıları sonucu ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle söz konusu köylerdeki halkın büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı ve bölgedeki Hristiyan nüfus 500 kişiye kadar geriledi.
KÖYLERDE ELEKTİRİK YOK
Aileisyle birlikte Tartus'a göçenden Semmaye Egop, çocukluk ve gençlik yıllarını köyünde geçirdiğini ancak devrik Esed rejimin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Rejimin devrilmesinin ardından köyüne dönen Egop "Köyümüzün havasını solumak için döndük. Ama su yok, elektrik yok, internet yok çocuklarımızla doğru düzgün iletişim bile kuramıyoruz. Yine de toprağımıza döndük. İnşallah durum tamamen düzelir." ifadelerini kullandı.
SURİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ
Livan Muvas da 2013'te başlayan bombardıman sonrası köylerinden ayrıldıklarını, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Evlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Muvas topraklarına bağlılıklarını vurguladı.
Geçen 12 yılın ardından köylerine döndüklerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını belirten Muvas, "Depremin ve bombardımanın izleri hala duruyor. Altyapı sorunları, internet ve kapsama sıkıntıları zorluk oluşturuyor. Ama Suriyelilerin tüm kesimleri arasında kardeşlik mevcut. Suriye’yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.