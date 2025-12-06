Suriyeli Hristiyanlar vatanlarına dönüyor

İdlib’in batısında yer alan Gasseniye, Yakubiye, Cudeyde ve Kınyye adlı Hristiyan köylerinde, iç savaş öncesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyordu. İç savaşın en sert dönemlerinde Esad rejiminin yoğun topçu ve hava saldırıları sonucu ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle söz konusu köylerdeki halkın büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı ve bölgedeki Hristiyan nüfus 500 kişiye kadar geriledi.