Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim"

Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Şam'daki gösterişli evine akın etti.

Onlardan biri olan Ebu Ömer, AFP haber ajansına, uzun süredir kendisine baskı yaptığını söylediği adamın evinde olmanın "baş döndürücü bir meydan okuma" olduğunu söyledi.

Cep telefonuyla çektiği fotoğrafları gösteren 44 yaşındaki Ömer, “Fotoğraf çekiyorum, çünkü burada, onun evinin ortasında olmaktan çok mutluyum” dedi.