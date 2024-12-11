Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim"
Suriye'de rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler, devrik lider Beşar Esad'ın evine akın etti. Onlardan biri olan Ebu Ömer, uzun süredir baskısı altında yaşadığı Esad'ın evinde olmanın "baş döndürücü bir meydan okuma" olduğunu söyledi. AFP haber ajansı, Suriyelilerin Esad'ın evinde yaşadıklarını anlattı.
Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Şam'daki gösterişli evine akın etti.
Onlardan biri olan Ebu Ömer, AFP haber ajansına, uzun süredir kendisine baskı yaptığını söylediği adamın evinde olmanın "baş döndürücü bir meydan okuma" olduğunu söyledi.
Cep telefonuyla çektiği fotoğrafları gösteren 44 yaşındaki Ömer, “Fotoğraf çekiyorum, çünkü burada, onun evinin ortasında olmaktan çok mutluyum” dedi.