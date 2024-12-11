Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim"

Suriye'de rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler, devrik lider Beşar Esad'ın evine akın etti. Onlardan biri olan Ebu Ömer, uzun süredir baskısı altında yaşadığı Esad'ın evinde olmanın "baş döndürücü bir meydan okuma" olduğunu söyledi. AFP haber ajansı, Suriyelilerin Esad'ın evinde yaşadıklarını anlattı.

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 1

Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Şam'daki gösterişli evine akın etti.

Onlardan biri olan Ebu Ömer, AFP haber ajansına, uzun süredir kendisine baskı yaptığını söylediği adamın evinde olmanın "baş döndürücü bir meydan okuma" olduğunu söyledi.

Cep telefonuyla çektiği fotoğrafları gösteren 44 yaşındaki Ömer, “Fotoğraf çekiyorum, çünkü burada, onun evinin ortasında olmaktan çok mutluyum” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 2

"İNANILMAZ ZULÜMLER YAPTILAR"

Muhalif Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin hızlı harekâtı, Esad ailesinin elli yıldan fazla süren acımasız yönetimine son verdi.

Lüks El Maliki mahallesindeki altı katlı üç binadan oluşan yerleşkede konuşan Ebu Ömer, “İntikam için geldim. Bize inanılmaz zulümler yaptılar” dedi.

Sevinç içindeki erkekler, kadınlar ve çocuklar, bazı mobilyalar ve yere atılmış bir Esad portresi dışında tüm odaları çıplak olan evi ve geniş bahçesini şaşkınlıkla dolaştılar.

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 3

VİDEOLAR PAYLAŞILDI

Muhalif gruplar Esad'ın gidişini müjdelerken Suriye başkentinde yaşayanların sokaklarda sevinç gösterileri yaptığı görüldü.

Esad'ın hükümet karşıtı protestoları bastırmasının Suriye'de yabancı güçleri ve muhalifleri de içine alan ve yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan iç savaşı ateşlemesinin üzerinden 13 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra hükümet düştü.

Pazar günü internette dolaşan bir video, kalabalığın daha önce sıradan vatandaşlara yasak olan Esad'ın konutundaki yatak odalarına baktığını gösterdi. 

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 4

"SATILIK" DİYE BAĞIRDILAR

Giysileri, tabakları ve bir lüks markanın alışveriş çantası da dahil olmak üzere bulabildikleri her türlü eşyayı aldılar.

Bir videoda, bir adamın her şeyin “İndirimde!, Satılık!" şeklinde bağırdığı duyuldu.

35 yaşındaki Umm Nader, bir zamanlar korku ve hayranlık uyandıran ve bir ziyaretçinin şimdi “müze” olarak tanımladığı konutu gezmek için kocasıyla birlikte yakındaki bir bölgeden geldi.

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 5

"YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAMAMIZI İSTEDİLER"

AFP'ye konuşan Nader, “Yasaklandığımız bu yeri görmeye geldim, çünkü yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşamamızı istediler” dedi.

Nader, konutun eski sakinlerinin ısıtma ve elektriği kesmeden ayrıldıklarını söyledi ve “bu arada çocuklarımız soğuktan hastalanıyor” diye ekledi.

Saatlerce süren günlük elektrik kesintileri, on yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ve Batı yaptırımlarının ardından birbirini izleyen ekonomik krizlerle sarsılan Suriye'de hayatın bir gerçeği haline geldi.

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 6

"ARTIK KORKMUYORUM"

Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'de nüfusun çoğu yoksulluğa itildi.

Bir AFP muhabiri de birkaç kilometre ötedeki Şam başkanlık sarayında yanmış bir kabul salonu gördü.

Ebu Ömer odadan odaya geçerken çok sevinçli olduğunu söyledi.

“Artık korkmuyorum. Tek endişem (Suriyeliler olarak) birleşmemiz ve bu ülkeyi birlikte inşa etmemiz" dedi.

Suriyeliler devrik lider Esad'ın Şam'daki evini keşfediyor: "Buraya intikam için geldim" - 7
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