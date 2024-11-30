Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor
Esad güçleriyle silahlı muhalif grupların çatışmaları şiddetlenirken, Suriyeliler Halep'ten kaçmaya başladı. Muhalif grupların ana mahalleleri ele geçirmesinin ardından binlerce sivil, Halep'in dışındaki ana Hanasır Athriya kavşağını kullanarak kenti terk etti.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçleriyle çatışmaları şiddetlendi.
Halep'in büyük bölümünü ele geçiren silahlı gruplar, İdlib'in tamamında kontrolü sağladı.
Siviller ise göçe başladı.