Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor

Esad güçleriyle silahlı muhalif grupların çatışmaları şiddetlenirken, Suriyeliler Halep'ten kaçmaya başladı. Muhalif grupların ana mahalleleri ele geçirmesinin ardından binlerce sivil, Halep'in dışındaki ana Hanasır Athriya kavşağını kullanarak kenti terk etti.

Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçleriyle çatışmaları şiddetlendi.

Halep'in büyük bölümünü ele geçiren silahlı gruplar, İdlib'in tamamında kontrolü sağladı.

Siviller ise göçe başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor - 2

Reuters'a konuşan üç bölge sakini, binlerce sivil aracın, muhalif grupların ana mahalleleri ele geçirmesinden saatler sonra Halep'in dışındaki ana Hanasır Athriya kavşağından Suriye'nin Halep şehrinden kaçtığını söyledi.

Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor - 3

Araçların çoğunlukla Lazkiye ve Selemiye'ye doğru gittiğini belirten bölge sakinleri, Şam-Halep ana otoyolunun kapalı olduğunu söyledi.

Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor - 4

Dörrt gündür süren çatışmalarda  en az 311 kişi öldü.

Rus ve Suriye jetleri, Halep'in banliyösündeki muhaliflere havadan bombardıman başlatırken,  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Suriyeliler Halep'i terk etmeye başladı! Binlerce kişi araçlarıyla kentten kaçıyor - 5

Esad güçleri, karşı saldırıya hazırlanmak için Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri YPG'ye bırakıp geri çekildi.

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