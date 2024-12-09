Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Şam'a girmesinn ardından kente dönmek üzere yola çıkan Suriyeliler, yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi.
Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.
Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı.
Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.