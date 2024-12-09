Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Şam'a girmesinn ardından kente dönmek üzere yola çıkan Suriyeliler, yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 1

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi.

Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. 

Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı. 

Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

SURİYE'DE REJİM YIKILDI, ESAD RUSYA'YA KAÇTI

DÜNYA HABERLERİ

Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 2

COLANİ'NİN BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Suriye devlet televizyonu, HTŞ komutanı Ebu Muhammed el-Colani'nin bildirisini yayınladı.

Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu.

Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 3

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "Karanlık günler sona erdi" dedi.

Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 4

MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. 

Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar, muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Muhalifler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu.

Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 5
Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 6
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