Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik planınının ayrıntılarını açıkladı. Kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğünü söyleyen Güler, "İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin planın ayrıntılarını anlattı.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Güler, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Güler, son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Beşşar Esad rejimin devrilmesinin bu süreci hızlandırdığını belirtti.