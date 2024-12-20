Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik planınının ayrıntılarını açıkladı. Kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğünü söyleyen Güler, "İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek" dedi.

Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı - 1

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin planın ayrıntılarını anlattı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Güler, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Güler, son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Beşşar Esad rejimin devrilmesinin bu süreci hızlandırdığını belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı - 2

Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanlığının 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1,5 ile 2 katına çıktığını belirttiğini ifade etti.

"Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir" diyen bakan, şunları ekledi:

"İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir.”

Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı - 3

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlere de değinen Bakan Güler, "Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır" dedi.

Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı - 4

Bakan Güler, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde, vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın, Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmiş, edilmektedir."

Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan: Bakan Güler ayrıntıları anlattı - 5
DAHA FAZLA GÖSTER