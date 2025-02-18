Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak
Suriye'de arkeologlar ve uzmanlar tarihi yerlerde inceleme yapıyor. Gerekli restorasyonların ardından bu bölgelerin yeniden turizme kazandırılması hedefliyor. Bu sayede ekonomiye önemli bir kaynak sağlanması planlanıyor. Turistler için cazip hale getirilmesi hedeflenen yerler arasında Palmira antik kenti de var.
İç savaşta hasar alan Suriye'deki Antik Palmira kentinin turistler için yeniden cazip hale getirilmesi planlanıyor.
İpek yolu üzerinde yer alan Palmira'yı iç savaş öncesinde ayda 150 bin kişi ziyaret ediyordu. "Çölün Gelini" ismiyle anılıyor. UNESCO Dünya mirası listesinde yer alıyor.