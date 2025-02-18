Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak

Suriye'de arkeologlar ve uzmanlar tarihi yerlerde inceleme yapıyor. Gerekli restorasyonların ardından bu bölgelerin yeniden turizme kazandırılması hedefliyor. Bu sayede ekonomiye önemli bir kaynak sağlanması planlanıyor. Turistler için cazip hale getirilmesi hedeflenen yerler arasında Palmira antik kenti de var.

Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak - 1

İç savaşta hasar alan Suriye'deki Antik Palmira kentinin turistler için yeniden cazip hale getirilmesi planlanıyor.

İpek yolu üzerinde yer alan Palmira'yı iç savaş öncesinde ayda 150 bin kişi ziyaret ediyordu. "Çölün Gelini" ismiyle anılıyor. UNESCO Dünya mirası listesinde yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak - 2

Pembe sütunlarıyla çölün ortasında yer alan Antik kent bir yıla yakın süre DAEŞ kontrolünde kaldı.

Bu süre boyunca pek çok bölümünde büyük hasar meydana geldi. Müzesindeki belgeler ve heykeller yağma edildi.

Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak - 3

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Palmira'nın yeniden turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

UNESCO, daha önce  Suriye'deki tarihi yerlerin onarılması için gerekli desteğin sağlanabileceğini duyurmuştu. Ancak önce kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği belirtiliyor.

Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak - 4

Uzmanların saha ziyaretlerinde, özellikle geçmiş savaşlardan veya geçmiş yıllardan kaynaklanan çökme ve çatlakların önlenmesi için hızlı müdahale edilmesi gereken yerlerin olduğu keşfedildi.

Suriye'nin antik kenti Palmira turizme kazandırılacak - 5

Konuşan arkeologlardan biri, "Müzelerdeki belgeler de yeniden kayıt altına alınmalı ve elektronik sisteme dahil edilmeli böylece  eksiksiz ulusal verilere erişilebilmesi için sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER