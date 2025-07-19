Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde

Günlerdir çatışmaların odağındaki kent; Süveyda... Harap olmuş bir şehir, terk edilmiş evler ve savaştan yorgun düşen Suriye'den manzaralar. Günlerdir çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Süveyda kentinde kontrol artık büyük ölçüde Suriye güvenlik güçlerine geçti. NTV ekibinden Baran Bila ve Cüneyt Ali Horozal da o anlara tanıklık etti.

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 1

Uzaklarda tüten dumanlar, silah sesleri ve harabeye dönmüş bir kent. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da her yer çatışmaların izleriyle dolu. 

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 2

NTV ekibinden Baran Bila ve Cüneyt Ali Horozal Süveyda'da yaşananları ve son durumu paylaştı. 

 

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 3

Şam'dan Süveyda'ya sayısız kontrol noktasından geçerek giden NTV ekibi, Suriye resmi güvenlik güçlerinin eşliğinde kontrol altına alınan köylere ulaştı. Sadece günler öncesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşılan bu alanlarda artık bambaşka bir görüntü hakim. 

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 4

Halen çatışmalardan kaçan insanlar artık bu çekişmenin bitmesini istiyor. Her ne kadar ateşkesin ilan edildiği açıklansa da bölgede kurşun sesleri de devam ediyor. 

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 5

Suriyeli askerler kentte kontrolü ele alırken, yer yer binalarda tuzak veya patlayıcı aranıyor veya şüpheli buldukları kişileri kontrol ediyorlar. 

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 6

Yağmadan kurtarılan ve biriktirilen eşyalar iade için bekletiliyor. 

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 7

Olası tuzaklamalara veya patlayıcı maddelere karşı tedbirler sıkı tutuluyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yapılan açıklamada, tarafların ateşkese uyması gerektiğini belirtmiş, ihlallerin Suriye'nin milli egemenliğine zarar verebilecek nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

Bu doğrultuda Suriye hükümetine bağlı güçlerin bölgedeki çalışmaları ve kontrolleri devam ediyor. 

Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 8
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 9
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 10
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 11
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 12
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 13
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 14
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 15
Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde - 16
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