Suriye'nin güneyinde ateşkes: NTV ekibi çatışma bölgesinde
Günlerdir çatışmaların odağındaki kent; Süveyda... Harap olmuş bir şehir, terk edilmiş evler ve savaştan yorgun düşen Suriye'den manzaralar. Günlerdir çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Süveyda kentinde kontrol artık büyük ölçüde Suriye güvenlik güçlerine geçti. NTV ekibinden Baran Bila ve Cüneyt Ali Horozal da o anlara tanıklık etti.
Uzaklarda tüten dumanlar, silah sesleri ve harabeye dönmüş bir kent. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da her yer çatışmaların izleriyle dolu.