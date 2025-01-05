Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu
Halep'te Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar bulundu.
Toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta Humus ilinin Hola bölgesinde Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.
Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.
Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor.