Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu

Halep'te Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar bulundu.

Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 1

Toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.

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Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 2

Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta Humus ilinin Hola bölgesinde Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.

Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 3

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.

Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 4

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor.

Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 5
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 6
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 7
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 8
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 9
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 10
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 11
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 12
Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu - 13
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