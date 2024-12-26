Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!"
Suriye'de Esad rejimi yerine kurulan geçici yönetim, ilk gerilimini İran ile yaşıyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in, Suriyeli gençlere seslenerek, ülkelerinde güvenliği bozanlarla mücadele etmeleri çağrısına, yeni yönetimden yanıt geldi. Suriye'nin yeni atanan Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a Suriye'de kaos yaymaması yönünde uyarıda bulundu.
İRAN İLE İPLER GERİLDİ
Suriye'de Esad rejimi yerine kurulan geçici yönetim, ilk gerilimini İran ile yaşadı.
Suriyeli ve İranlı yetkililerden karşılıklı olarak dikkat çeken açıklamalar geldi.
Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a "Suriye'de kaos yaymama" uyarısında bulundu.