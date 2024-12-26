Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!"

OLAYLARIN PERDE ARKASI

İranlı yetkililer, Suriyeli generalin mensup olduğu aşiretin bir süre önce saf değiştirdiğini ve kendisi hakkında, "muhalifler ile temas kurduğuna dair" bilgi ve belgeleri iki ay önce Suriyeli makamlara aktardıklarını savundu.

Olayın , Suriye Ordusundaki çözülmenin boyutlarını ve İran’ın sahadan çekilme kararının perde arkasını gözler önüne serdiği yorumları yapılıyor.