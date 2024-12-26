Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!"

Suriye'de Esad rejimi yerine kurulan geçici yönetim, ilk gerilimini İran ile yaşıyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in, Suriyeli gençlere seslenerek, ülkelerinde güvenliği bozanlarla mücadele etmeleri çağrısına, yeni yönetimden yanıt geldi. Suriye'nin yeni atanan Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a Suriye'de kaos yaymaması yönünde uyarıda bulundu.

Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 1

İRAN İLE İPLER GERİLDİ

Suriye'de Esad rejimi yerine kurulan geçici yönetim, ilk gerilimini İran ile yaşadı.

Suriyeli ve İranlı yetkililerden karşılıklı olarak dikkat çeken açıklamalar geldi.

Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a "Suriye'de kaos yaymama" uyarısında bulundu.

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Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 2

"SURİYE'DE KAOS YAYMAYIN"

Şeybani sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "İran'ın Suriye halkının iradesine ve ülkenin egemenliğiyle güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini" söyledi.

Şeybani, "Onları Suriye'de kaoasu yaymamaları konusunda uyarıyoruz. Son açıklamalarının yankılarıyla ilgili onları sorumlu tutucağız." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı, İran'dan hangi yetkiliden gelen açıklamaya atıfta bulunduğunu belirtmedi.

Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 3

SURİYELİ GENÇLERE SESLENDİ

Ancak İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, pazar günü yaptığı açıklamada Suriyeli gençlere seslenerek, "ülkelerinde güvenliği bozanlarla kararlı bir şekilde mücadele etmelerini" istemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ise haftalık basın toplantısında Suriye’deki yeni hükümet ile doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi.

Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 4

DİRENİŞ EKSENİNE DARBE

Suriye konusunda Türkiye ile irtibat halinde olduklarını söyleyen Bekayi, “Türkiye önemli bir komşumuz ve ilişkimiz her zaman komşuluk politikasına uygun olmuştur. Anlaşamadığımız konularda birbirimizle açık ve net konuşabiliyoruz.” dedi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi İran'ın direniş eksesine büyük bir darbe olarak niteleniyor.

Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 5

SURİYE'NİN KADERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Bu arada İranlı güvenlik kaynakları Halep kırsalında HTŞ’nin ilerlediği günlerde, İranlı askeri danışmanlar ve Suriyeli komutanlar arasında Halep’teki operasyon odasında yaşanan ve sürecin bir anlamda seyrini değiştiren olayı aktardı.

İranlı askeri danışmanların muhalifler ilerlerken, Suriyeli komuta kademesine saldırıyı püskürtmeleri için baskı yaptığı belirtiliyor.

Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 6

Bu gergin atmosferde operasyon odasına giren bir Suriyeli generalin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Tuğgeneral Kioumars Pourhashemi'yi silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Resmi açıklamalarda Tuğgeneral Pourhashemi’nin, Halep yakınında Suriyeli muhaliflerce çatışmada öldürüldüğü duyurulmuştu.

Suriye'nin ilk gerilimi İran ile: "Kaos yaymayın!" - 7

OLAYLARIN PERDE ARKASI

İranlı yetkililer, Suriyeli generalin mensup olduğu aşiretin bir süre önce saf değiştirdiğini ve kendisi hakkında, "muhalifler ile temas kurduğuna dair" bilgi ve belgeleri iki ay önce Suriyeli makamlara aktardıklarını savundu.

Olayın , Suriye Ordusundaki çözülmenin boyutlarını ve İran’ın sahadan çekilme kararının perde arkasını gözler önüne serdiği yorumları yapılıyor.

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