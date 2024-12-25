Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor

150 BİNDEN FAZLA İNSAN

Hasan'ın 2014'ten itibaren üç yıl boyunca çalıştığı alan, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana sivil savunma çalışanları ve hak örgütleri tarafından sadece Şam bölgesinde bulunan 10 toplu mezardan biri.

Daha bulunacak çok şey olduğunu biliyorlar.

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu, Esad rejiminin yaklaşık 14 yıl süren iç savaş sırasında muhaliflerini toplu halde öldürerek dünyadan gizlemeye çalıştığı Suriye genelinde bu türden 66 kadar yer olabileceğini tahmin ediyor.

Mezarlar kazıldığında, çatışma sırasında kaybolan 150 binden fazla insanın akıbetine ışık tutmaya başlayabilirler.