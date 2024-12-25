Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor
Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu, Suriye genelinde 66 kadar toplu mezar alanı olabileceğini tahmin ediyor. Mezarlar kazıldığında, çatışma sırasında kaybolan 150 binden fazla insanın akıbetine ışık tutmaya başlayabilirler.
Suriye'de Esad rejiminin çöküşü sonrası çok sayıda toplu mezarda çalışmalar başladı.
Görgü tanıkları, soğutuculu kamyonların neredeyse her gün gelip cesetleri Kuteyfe'deki çorak araziye attığını bildirdi.
Şam'ın 25 mil kuzeyindeki Kuteyfe'de temizlikçi olarak çalışan 55 yaşındaki Fayad el-Hasan'ın görevi, ölüleri boşaltmak ve tozlu toprağa oyulmuş derin çukurlara atmaktı.
Amerikan The Washington Post gazetesine konuşan ve ilk gününde ağladığını söyleyen Hasan, “O sahneyi tekrar görmeden geceleri uyuyamıyorum” dedi.