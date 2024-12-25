Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu, Suriye genelinde 66 kadar toplu mezar alanı olabileceğini tahmin ediyor. Mezarlar kazıldığında, çatışma sırasında kaybolan 150 binden fazla insanın akıbetine ışık tutmaya başlayabilirler.

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 1

Suriye'de Esad rejiminin çöküşü sonrası çok sayıda toplu mezarda çalışmalar başladı.

Görgü tanıkları, soğutuculu kamyonların neredeyse her gün gelip cesetleri Kuteyfe'deki çorak araziye attığını bildirdi.

Şam'ın 25 mil kuzeyindeki Kuteyfe'de temizlikçi olarak çalışan 55 yaşındaki Fayad el-Hasan'ın görevi, ölüleri boşaltmak ve tozlu toprağa oyulmuş derin çukurlara atmaktı.

Amerikan The Washington Post gazetesine konuşan ve ilk gününde ağladığını söyleyen Hasan, “O sahneyi tekrar görmeden geceleri uyuyamıyorum” dedi. 

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 2

150 BİNDEN FAZLA İNSAN

Hasan'ın 2014'ten itibaren üç yıl boyunca çalıştığı alan, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana sivil savunma çalışanları ve hak örgütleri tarafından sadece Şam bölgesinde bulunan 10 toplu mezardan biri.

Daha bulunacak çok şey olduğunu biliyorlar.

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu, Esad rejiminin yaklaşık 14 yıl süren iç savaş sırasında muhaliflerini toplu halde öldürerek dünyadan gizlemeye çalıştığı Suriye genelinde bu türden 66 kadar yer olabileceğini tahmin ediyor.

Mezarlar kazıldığında, çatışma sırasında kaybolan 150 binden fazla insanın akıbetine ışık tutmaya başlayabilirler. 

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 3

"NAZİLERDEN BU YANA GÖRMEDİK"

Geçtiğimiz hafta Suriye'de aralarında Kuteyfe'dekinin de bulunduğu çok sayıda toplu mezarı ziyaret eden uluslararası savcı Stephen Rapp, bu mezarların gelecekteki savaş suçları davaları için kanıt oluşturacak bir “devlet terörü” sisteminin parçası olduğunu söyledi.

ABD'nin savaş suçlarından sorumlu eski büyükelçisi olan Rapp, kar amacı gütmeyen bağımsız Uluslararası Adalet ve Hesap Verebilirlik Komisyonu ve Suriyeli muhalifleri savunan Washington merkezli bir grup olan Suriye Acil Durum Görev Gücü ile birlikte bu bölgeleri araştırmak için çalışıyordu.

Rapp, “Nazilerden bu yana bu tür bir ölüm makinesi ya da buna benzer bir şey görmedik” dedi.

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 4

AİLESİNİN BİLE HABERİ YOK

Hasan gazetecileri yakınlardaki bir başka alana götürdü.

Bu, normal bir mezarlıktaki işaretlenmemiş bir toprak parçasıydı. Burada sadece bir kez ceset boşalttığını söyledi.

İşçilere, cesetleri çıkarmalarını engellemek için köpekleri vurmaları ya da zehirlemeleri emri verildiğini söyledi.

Hasan yaptığı işten hiç bahsetmemiş, ailesine bile.

Bir subayın kendisine “Onları atsan iyi edersin, yoksa biz de seni onlarla birlikte atarız” dediğini hatırlıyor.

Suriye ordusundan askerlerin gömü alanının çevresine konuşlandıklarını ve cesetleri boşaltırken silahlarını ona doğrulttuklarını söyledi.

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 5

"BURASI ÖLÜM HÜCRESİ"

Suriye'nin yeni yöneticileri Heyet Tahrir eş-Şam'ın bölgedeki güvenlikten sorumlu 44 yaşındaki üyesi Badarin Omar, “İnsanlar bunu biliyordu ama kimse konuşmaya cesaret edemedi” dedi.

Omar'ın yakındaki askeri istihbarat karargâhındaki ofisinin duvarları kan lekesi gibi görünen şeylerle kaplıydı. Duvara vidalanmış bir kancadan koyu kahverengi spreyler yayılıyordu.

Memleketi Kuteyfe'ye 13 yıl sonra ilk kez dönen komutan, “Burası bir ölüm hücresi” dedi.

Bunun gibi yerlerin hükümet tarafından yakalanan insanların ilk durağı olduğunu söyledi ve “Burası insanları tutukladıkları ve hapishanelere göndermeden önce sorguladıkları yer" diye ekledi.

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 6

SEZAR FOTOĞRAFLARI BELGELEDİ

Esad hükümeti gözaltı merkezlerinde, muhaliflere işkence yapıldığını ve muhaliflerin öldürüldüğünü defalarca inkâr etti ancak hak örgütleri tarafından ortaya çıkarılan ve yıllar içinde muhbirler tarafından ifşa edilen kanıtlar çok büyük.

2013 yılında bir muhalif, Suriye'deki hapishanelerde ve askeri hastanelerde çekilen ve “Sezar” fotoğrafları olarak bilinen 53 bin ceset fotoğrafından oluşan bir önbelleği dışarıya kaçırdı.

Rejim cinayetlerini titizlikle belgeledi.

Esad'ın hapishanelerinin en kötü şöhretlisi olan Sednaya hapishanesinde, şimdi araziye dağılmış olan kayıtlar, duvarların içinde gerçekleşen ölümün boyutuna işaret ediyor.

Suriye'nin karanlık yüzü: Toplu mezarlar Esad'ın "ölüm makinesine" ışık tutuyor - 7

"BÜROKRASİNİN BİR PARÇASI"

Washington Post'un incelediği bir defterde, 2015 yılının bir gününde 25 mahkumun adının askeri hastaneye gönderilmek üzere işaretlendiği görülüyor.

Her ismin yanına “ceset” kelimesi yazılmış. Ertesi gün ise 18 isim transfer edilmek üzere listeleniyor. Dördü yaralı olarak listeleniyor; geri kalanlar ceset olarak işaretleniyor.

Sednaya Cezaevi'ndeki Tutuklular ve Kayıplar Derneği'nde dokümantasyon ve koleksiyon program yöneticisi olan Shadi Haroun, “Bu rejimin bürokrasisinin bir parçası” dedi.

“Zulüm ve keyfi gözaltılarla uğraşıyoruz; bunların hepsi bürokratik sürece tabi" diye ekledi.

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