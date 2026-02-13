Suriye'nin kuzeyini sel vurdu. İdlib'in çadır kamplarını su bastı

Bölgedeki 300 çadır kullanılamaz hale geldi. En az bin 300'üyse hasar gördü. Çadırları kullanılamaz hale gelen bazı aileler geçici barınma merkezlerine götürüldü.

Bölgede yaşayan bir kişi, “Sel sırasında, buradan ve oradan gelen su her şeyi önünden süpürüp götürdü... Eşyaları, buzdolaplarını, hatta arabaları ve motosikletleri. Benim motosikletim de nehirde sürüklendi.” diye konuştu.