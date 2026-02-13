Suriye'nin kuzeyini sel vurdu. İdlib'in çadır kamplarını su bastı
13.02.2026 16:08
NTV - Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeybatısında şiddetli yağış sele yol açtı. İdlib'te iç savaşta yerlerinden olanların sığındığı çadırları su bastı. Bazı aileler tahliye edildi.
ÇAMUR DERYASI OLDU
Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan yoğun yağış sele yol açtı. İdlib'te etraf çamur deryasına dönüştü, çadırlar hasar gördü.
İç savaşta yerlerinden olanların kaldığı kamplardan bu görüntüler kameralara yansıdı.
300 ÇADIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bölgedeki 300 çadır kullanılamaz hale geldi. En az bin 300'üyse hasar gördü. Çadırları kullanılamaz hale gelen bazı aileler geçici barınma merkezlerine götürüldü.
Bölgede yaşayan bir kişi, “Sel sırasında, buradan ve oradan gelen su her şeyi önünden süpürüp götürdü... Eşyaları, buzdolaplarını, hatta arabaları ve motosikletleri. Benim motosikletim de nehirde sürüklendi.” diye konuştu.
BİR MİLYON KİŞİ KAMPLARDA YAŞIYOR
Ekipler kamplarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İç savaşta yerinden edilen yaklaşık bir milyon kişi, ülkenin kuzeyindeki bin 150 kampta yaşıyor.