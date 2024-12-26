Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler!

"ESAD VE ASKERLERİ SUÇLU"

Esad'ın neden olduğu vahşeti yerinde görmeye gelen Abdelaziz Jawad isimli Suriyeli, "Cesetleri üst üste buraya koymuşlar. Burası çok derin. Bunun gibi çok toplu mezar var. Cesetleri buraya getirip içerisine atıyorlar. Esad ve askerleri suçlu. Bu kadın elbisesi, Esad suçlarına bakın." diye konuştu.