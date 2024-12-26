Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler!
Suriye'nin başkenti Şam'da sadece kadınların gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıktı. Suriyeliler, kazılan çukurlarda tanıdık bir eşya ya da elbise parçası bulma umuduyla kaybettikleri sevdiklerini arıyor. Toplu mezarlara toplam kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmiyor.
REJİMİN HALKA YAŞATTIKLARI
Suriye'de muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından Esad rejiminin neden olduğu vahşet gözler önüne serildi.
İşkence merkezi hapishaneler ve Suriyelilerin toplu halde gömüldüğü mezarlar Esad rejiminin halka yaşattıklarını en iyi şekilde anlatıyor.