Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler!

Suriye'nin başkenti Şam'da sadece kadınların gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıktı. Suriyeliler, kazılan çukurlarda tanıdık bir eşya ya da elbise parçası bulma umuduyla kaybettikleri sevdiklerini arıyor. Toplu mezarlara toplam kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmiyor.

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 1

REJİMİN HALKA YAŞATTIKLARI

Suriye'de muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından Esad rejiminin neden olduğu vahşet gözler önüne serildi.

İşkence merkezi hapishaneler ve Suriyelilerin toplu halde gömüldüğü mezarlar Esad rejiminin halka yaşattıklarını en iyi şekilde anlatıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 2

SURİYELİLER SEVDİKLERİNİN PEŞİNDE

Şam kırsalındaki El Zeynebiye bölgesinde tespit edilen toplu mezarlara giden Suriyeliler, kazılan çukurlarda tanıdık bir eşya ya da elbise parçası bulmaya çalışıyor.

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 3

"ESAD VE ASKERLERİ SUÇLU"

Esad'ın neden olduğu vahşeti yerinde görmeye gelen Abdelaziz Jawad isimli Suriyeli, "Cesetleri üst üste buraya koymuşlar. Burası çok derin. Bunun gibi çok toplu mezar var. Cesetleri buraya getirip içerisine atıyorlar. Esad ve askerleri suçlu. Bu kadın elbisesi, Esad suçlarına bakın." diye konuştu.

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 4

"BU KAN KADIN KANI"

Çukura sadece kadınların atıldığını vurgulayan Suriyeli adam, "Bu kan kadın kanı. Bu mezarlık yeni yapılmış. Esad düşmeden önce herkesi buraya getirip kurşuna dizmiş. Biz Esad'ı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 5

SURİYE KAYIPLARINI ARIYOR

Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki kardeşinden 10 yıldır haber alamayan ve toplu mezarların olduğu bölgeye gelerek kardeşinin cesedini bulmaya çalışan Suriyeli kadın ise, "Sednaya'da toplam 4 defa ziyaret ettim. 2014 yılından sonra bizi görüştürmediler. Bir daha görüşemedik." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 6

"İKİ ARAÇLA 400 KİŞİ GETİRİP GÖMDÜLER"

Sednaya Hapishanesi'nde öldürülen insanların buraya gömüldüğünü söyleyen Zaid Firas, "Sednaya Hapishanesi'nden iki araçla toplam 400 kişiyi getirip buraya gömdüler. Kendi gözlerimle gördüm. Şehitler terörist değil, Esad terörist. Elimdeki insan kemiği.” diyerek elindeki kemiği toprağa gömdü.

Toplu mezarlara toplam kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmiyor.

Suriye'nin toplu mezarları: Sadece kadınları gömmüşler! - 7
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