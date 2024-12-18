Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler
Suriye ulusal koalisyonu başkanı Hadi el-Bahra, geçiş hükümeti kurulana Suriye'deki yönetimin desteklenmesi ve Suriyelilerin geri dönmesi çağrısı yaptı. El-Bahra, geçiş hükümetinin mezhepçiliğe dayanmaması ve inandırıcı olması gerektiğini de belirtti.
Suriye ulusal koalisyonu başkanı Hadi el-Bahra, mart ayında geçiş hükümeti kurulana herkesi Suriye'deki bekçi hükümeti desteklemeye çağırdı.
El-bahra, “Geçiş hükümeti kurulduğunda Suriyeli hiçbir parti dışlanmamalı” dedi.
Koalisyon başkanı ayrıca, “Geçiş hükümeti mezhepçiliğe dayanmamalı, inandırıcı olmalı” diye ekledi.