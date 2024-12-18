Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler

Suriye ulusal koalisyonu başkanı Hadi el-Bahra, geçiş hükümeti kurulana Suriye'deki yönetimin desteklenmesi ve Suriyelilerin geri dönmesi çağrısı yaptı. El-Bahra, geçiş hükümetinin mezhepçiliğe dayanmaması ve inandırıcı olması gerektiğini de belirtti.

Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler - 1

Suriye ulusal koalisyonu başkanı Hadi el-Bahra, mart ayında geçiş hükümeti kurulana herkesi Suriye'deki bekçi hükümeti desteklemeye çağırdı.

El-bahra, “Geçiş hükümeti kurulduğunda Suriyeli hiçbir parti dışlanmamalı” dedi.

Koalisyon başkanı ayrıca, “Geçiş hükümeti mezhepçiliğe dayanmamalı, inandırıcı olmalı” diye ekledi.

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Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler - 2

"GOLANİ İLE GÖRÜŞMEDİK"

El-Bahra ayrıca yeni anayasa yazıldıktan sonra geçiş hükümetinin anayasa referandumu ve seçim düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Koalisyon lideri, "Yeni lider Ahmed eş-Şara (Golani) ile görüşmedik ama ona yakın ve geçici hükümette yer alan partilerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler - 3

BM: 880 BİN KİŞİ GİTTİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise dün yayınladığı raporda, Suriye'de çatışmaların tırmanmasından bu yana 880 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

OCHA raporunda, Suriye'deki çatışmalardan kaçanların bunu güvenli bir şekilde yapmalarına ve durum elverdiğinde gönüllü olarak geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini ve yerinden edilen insanların korunması ile hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçlara erişebilmeleri gerektiğini yineledi.

Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler - 4

12 GÜNDE ŞAM'A GİRDİLER

Ofis, BM ve ortaklarının gıda, su, nakit para, çadır, battaniye ve gerekli tıbbi malzemeleri sağlayarak yerinden edilmiş insanlara yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif ittifakı, 27 Kasım'da Suriye'nin kuzeyinden büyük bir askeri operasyon başlatarak hükümetin kontrolündeki bölgelerden güneye doğru ilerledi ve 12 gün içinde Şam'ı ele geçirdi.

Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler - 5

Saldırının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümeti çöktü.

Esad istifa etti ve sığınma talebiyle Rusya'ya kaçtı.

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