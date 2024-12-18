Suriye'nin yeni hükümetinden "Geri dönün" çağrısı: Mart ayını işaret ettiler

BM: 880 BİN KİŞİ GİTTİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise dün yayınladığı raporda, Suriye'de çatışmaların tırmanmasından bu yana 880 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

OCHA raporunda, Suriye'deki çatışmalardan kaçanların bunu güvenli bir şekilde yapmalarına ve durum elverdiğinde gönüllü olarak geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini ve yerinden edilen insanların korunması ile hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçlara erişebilmeleri gerektiğini yineledi.