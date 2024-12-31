Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor

Suriye'de yeni hükümet, profesyonel düzenli ordu kurmak için kolları sıvadı. Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi de orduda tuğgeneral olarak görev yapacak.

Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor - 1

Suriye'de muhalif silahlı gruplardan oluşan yapıyı profesyonel bir orduya dönüştürmeye
çalışan yeni yönetim silahlı kuvvetlere aralarında Uygur, Ürdünlü ve Türk vatandaşı kişilerin de bulunduğu bazı savaşçılar atadı.

Haber, iki Suriyeli kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.

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Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor - 2

Suriyeli askerî kaynak ve HTŞ kaynağına göre, Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi ve Ürdün vatandaşı Abdul Rahman Hussein el-Khatib tuğgeneralliğe atandı.

Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor - 3

Kaynaklar, pazar günü Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yaklaşık 50 subay atamasından en az altısının yabancı uyruklu
kişileri içerdiğini belirtti.

Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor - 4
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