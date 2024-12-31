Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor
Suriye'de yeni hükümet, profesyonel düzenli ordu kurmak için kolları sıvadı. Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi de orduda tuğgeneral olarak görev yapacak.
Suriye'de muhalif silahlı gruplardan oluşan yapıyı profesyonel bir orduya dönüştürmeye
çalışan yeni yönetim silahlı kuvvetlere aralarında Uygur, Ürdünlü ve Türk vatandaşı kişilerin de bulunduğu bazı savaşçılar atadı.
Haber, iki Suriyeli kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.