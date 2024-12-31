Suriye'nin yeni ordusuna Türk isim: Profesyonel silahlı kuvvetler kuruluyor

Suriye'de muhalif silahlı gruplardan oluşan yapıyı profesyonel bir orduya dönüştürmeye

çalışan yeni yönetim silahlı kuvvetlere aralarında Uygur, Ürdünlü ve Türk vatandaşı kişilerin de bulunduğu bazı savaşçılar atadı.

Haber, iki Suriyeli kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.