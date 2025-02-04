Suriye’nin yeni First Lady’si ortaya çıktı! Şara, "Hayatımın tek kadını" demişti

SURİYE DAĞLARINDA YAŞAMIŞLAR

Daha önce sadece bir kez kadın bir heyeti karşılarken kamuoyu önüne çıkan Latife Şara, bu kez eşine yüzünü örtmeden, peçeli kadınlar için geleneksel Suriye kıyafetleri giyerek eşlik etti.

Suriye'nin First Lady'si ilk kez kamuoyu önüne çıkmasının ardından büyük bir merak uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Kişiliği ve varlığıyla ilgili pek çok soru ortaya atıldı, ancak net cevaplar hala yok.

Özel hayatına ilişkin çok fazla bilgi bulunmayan Ahmed Şara, daha önce verdiği bir röportajda bir dönem eşiyle birlikte Suriye dağlarında, ücra bir yerde yaşamak zorunda kaldığını söylemiş ve eşinin “hayatındaki tek kadın olduğunu” vurgulamıştı.