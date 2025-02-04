Suriye’nin yeni First Lady’si ortaya çıktı! Şara, "Hayatımın tek kadını" demişti
Suriye'nin yeni First Lady'si Latife Şara, Mekke'de Suriye Cumhurbaşkanı olan eşi Ahmed Şara ile umrede görüntülendi. Latife Şara, kamuoyunun önüne çıkmasının ardından büyük bir merak uyandırdı ve sosyal medyada gündem haline geldi. Ahmed Şara, daha önce verdiği bir röportajda eşinin “hayatındaki tek kadın olduğunu” vurgulamıştı. Peki dedesi Osmanlı Devleti'nde Büyükelçi olduğu öne sürülen Latife Şara kimdir?
Arap medyası ilk kez Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, eşi Latife Şara ile umre ibadetini gerçekleştirirken çekilmiş görüntülerini yayınladı.
İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Suriye lideri, dün Riyad’ın üst düzey yetkilileriyle görüştükten sonra Mekke'ye gitti.
Yayınlanan görüntülerde Latife Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın da hac ibadetini yerine getirirken kendisine eşlik ettiği görülüyor. Bu, Suriye'nin First Lady'sinin eşiyle birlikte ilk kez kamuoyu önüne çıkması anlamına geliyor.
Yayınlanan görüntülere göre Şara ve eşine Kabe'nin içinde Suudi güvenlik görevlileri tarafından eşlik edildi.