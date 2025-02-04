Suriye’nin yeni First Lady’si ortaya çıktı! Şara, "Hayatımın tek kadını" demişti

Suriye'nin yeni First Lady'si Latife Şara, Mekke'de Suriye Cumhurbaşkanı olan eşi Ahmed Şara ile umrede görüntülendi. Latife Şara, kamuoyunun önüne çıkmasının ardından büyük bir merak uyandırdı ve sosyal medyada gündem haline geldi. Ahmed Şara, daha önce verdiği bir röportajda eşinin “hayatındaki tek kadın olduğunu” vurgulamıştı. Peki dedesi Osmanlı Devleti'nde Büyükelçi olduğu öne sürülen Latife Şara kimdir?

Suriye’nin yeni First Lady’si ortaya çıktı! Şara, "Hayatımın tek kadını" demişti - 1

Arap medyası ilk kez Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, eşi Latife Şara ile umre ibadetini gerçekleştirirken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Suriye lideri, dün Riyad’ın üst düzey yetkilileriyle görüştükten sonra Mekke'ye gitti.

Yayınlanan görüntülerde Latife Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın da hac ibadetini yerine getirirken kendisine eşlik ettiği görülüyor. Bu, Suriye'nin First Lady'sinin eşiyle birlikte ilk kez kamuoyu önüne çıkması anlamına geliyor.

Yayınlanan görüntülere göre Şara ve eşine Kabe'nin içinde Suudi güvenlik görevlileri tarafından eşlik edildi. 

DÜNYA HABERLERİ

Suriye’nin yeni First Lady’si ortaya çıktı! Şara, "Hayatımın tek kadını" demişti - 2

SURİYE DAĞLARINDA YAŞAMIŞLAR

Daha önce sadece bir kez kadın bir heyeti karşılarken kamuoyu önüne çıkan Latife Şara, bu kez eşine yüzünü örtmeden, peçeli kadınlar için geleneksel Suriye kıyafetleri giyerek eşlik etti.

Suriye'nin First Lady'si ilk kez kamuoyu önüne çıkmasının ardından büyük bir merak uyandırdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Kişiliği ve varlığıyla ilgili pek çok soru ortaya atıldı, ancak net cevaplar hala yok.

Özel hayatına ilişkin çok fazla bilgi bulunmayan Ahmed Şara, daha önce verdiği bir röportajda bir dönem eşiyle birlikte Suriye dağlarında, ücra bir yerde yaşamak zorunda kaldığını söylemiş ve eşinin “hayatındaki tek kadın olduğunu” vurgulamıştı. 

Suriye’nin yeni First Lady’si ortaya çıktı! Şara, "Hayatımın tek kadını" demişti - 3

"DEDESİ GALATA ENSTİTÜSÜ MEZUNU"

Latife Şara'nın üniversitede Arapça Dili ve Edebiyatı okuduğu, büyük dedelerinden Alaaddin El-Daruobi'nin de Osmanlı Devleti'nde büyükelçi olarak görev aldığı iddia ediliyor.

Dedesi Al-Droubi'nin, Osmanlı Suriye'sinin Humus kentinde, zengin geleneklere sahip tanınmış bir aileye mensup olduğu öne sürülüyor.

İki erkek kardeşiyle birlikte İstanbul'da hukuk ve siyaset okudu ve Galata Enstitüsü'nden mezun oldu.  

Dede El-Droubi , 27 Mart 1913'te Osmanlı Devletinde Yemen vilayetinin valisi ve daha sonra Basra valisi olarak görev aldı.

Ahmed Şara'nın da aristokrat bir aileden geldiği, babası, üst düzey bir yetkili olan Hüseyin Şara ve onun kuzeni Bakan Faruk Şara'nın önemli bürokratlardan olduğu biliniyor.  

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