Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti

17 Temmuz'da Bolton Adli Tıp Kurumu'nda yapılan duruşmada konuşan Adli Tıp Uzmanı Michael Pemberton, “Bu trajik olay, görünüşe göre bir karışıklık sonucu meydana geldi. Çayına süt yerine deterjan koymuş. İçtikten sonra kusmuş ve yüksek ihtimalle aspirasyon gerçekleşmiş,” dedi. Pemberton, Hayes’in daha önce de benzer bir nedenle hastaneye kaldırıldığını ancak taburcu edildiğini hatırlattı.



Adli tıp raporunda, ölüm nedeni “kimyasal madde yutulmasına bağlı gelişen aspirasyon ve zatürre” olarak kaydedildi.





