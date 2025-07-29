Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti

Alzheimer hastası 82 yaşındaki David Hayes, çayına yanlışlıkla süt yerine çamaşır deterjanı koyarak içtikten sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, evde yaşanan bir karışıklık sonucu meydana geldi.

Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti - 1

Olay, 16 Nisan’da Bolton’da yaşandı. Demans nedeniyle bilişsel yetileri azalan Hayes’in, görünüşte süt zannederek çay bardağına beyaz renkli çamaşır deterjanı döktüğü belirtildi. Sıvıyı içtikten sonra fenalaşan yaşlı adam, ertesi gün hastaneye kaldırıldı.

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Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti - 2


TheSun'da yer alan habere göre; Yapılan tıbbi incelemelerde, deterjanın mide asidiyle birlikte akciğerlere kaçması sonucu aspirasyon geliştiği ve bunun da akciğerlerde ciddi hasara yol açtığı tespit edildi. Hayes’e, kimyasal madde aspirasyonuna bağlı gelişen zatürre teşhisi konuldu. Tüm medikal müdahalelere rağmen yaşlı adam, beş gün sonra, 21 Nisan’da hayatını kaybetti.


Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti - 3

17 Temmuz'da Bolton Adli Tıp Kurumu'nda yapılan duruşmada konuşan Adli Tıp Uzmanı Michael Pemberton, “Bu trajik olay, görünüşe göre bir karışıklık sonucu meydana geldi. Çayına süt yerine deterjan koymuş. İçtikten sonra kusmuş ve yüksek ihtimalle aspirasyon gerçekleşmiş,” dedi. Pemberton, Hayes’in daha önce de benzer bir nedenle hastaneye kaldırıldığını ancak taburcu edildiğini hatırlattı.

Adli tıp raporunda, ölüm nedeni “kimyasal madde yutulmasına bağlı gelişen aspirasyon ve zatürre” olarak kaydedildi.


Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti - 4

DETERJAN AMBALAJLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Soruşturmanın ardından Pemberton, hükümet kurumları ve hayır kuruluşlarına resmi bir uyarı gönderdi. Deterjan ambalajlarının görünümünün süt kaplarına benzemesi nedeniyle demans hastaları ve çocuklar için risk oluşturduğu vurgulandı.

Hayes’in kullandığı deterjanın, çocuk kilidi olmayan, vidalı kapaklı plastik bir şişede saklandığı ve kolay erişilebilir olduğu belirtildi. Pemberton, bu tür ambalajların özellikle zihinsel yetileri azalmış bireyler açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.


Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti - 5

BENZER BİR OLARA 2023'TE YAŞANMIŞTI B

Aynı şekilde, Mart 2023’te beş çocuk babası Tom McDonald da kahvaltıda mısır gevreğine süt yerine çamaşır deterjanı dökerek içmiş ve hayatını kaybetmişti. McDonald’a beş yıl önce demans teşhisi konmuştu.


Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti - 6

Uzmanlar, benzer kazaların önlenebilmesi için ev temizlik ürünlerinin ambalajlarında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurgularken, özellikle savunmasız bireylerin yaşadığı evlerde bu ürünlerin daha güvenli şekilde saklanması gerektiğinin altını çiziyor.

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