Süt sanarak deterjan içti: Akciğerleri hasar aldı, hayatını kaybetti
Alzheimer hastası 82 yaşındaki David Hayes, çayına yanlışlıkla süt yerine çamaşır deterjanı koyarak içtikten sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz olay, evde yaşanan bir karışıklık sonucu meydana geldi.
Olay, 16 Nisan’da Bolton’da yaşandı. Demans nedeniyle bilişsel yetileri azalan Hayes’in, görünüşte süt zannederek çay bardağına beyaz renkli çamaşır deterjanı döktüğü belirtildi. Sıvıyı içtikten sonra fenalaşan yaşlı adam, ertesi gün hastaneye kaldırıldı.