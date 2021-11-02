Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olmasına rağmen Suudi Arabistan, otomobillerin bulunmadığı ve yüzde 100 temiz enerji ile güçlendirilecek fütüristik bir çöl şehri üzerinde çalışmaya başladı. Şehrin ilk sakinlerinin 2024 gibi erken bir tarihte taşınacağı açıklandı. Bununla birlikte, ülkenin milli gelirini yaklaşık 48 milyar dolar artıracağı tahmin edilen The Line adlı kente 100 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında yatırım yapılacak.

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 16:31

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 1

’da veliaht prens Muhammed bin Salman, 170 kilometre boyunca uzanan doğrusal bir şehir kuracağını Ocak ayında duyurmuştu. The Line adı verilen kentte otoyolların  ve otomobillerin bulunmayacağını söylemişti.

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 2

Projenin CEO’su Nadhmi Al-Nasr, şehrin inşaatını kısa bir süre önce başlandıklarını duyurdu. Buldozerlerin, doğrusal şehrin üç katmanını kurmak için toprağı kazmaya ve yer altında tüneller açmaya başladığını söyledi.

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 3

ŞEHRİN İNŞAATINA İKİ NOKTADAN BAŞLANDI

Bloomberg'e konuşan Al-Nasr, "Bu büyük bir girişim. Bir başlangıç ​​noktasından yola çıkmak yerine, mühendisler şehri iki ayrı uç noktadan inşa etmeye başlayarak merkeze doğru ilerlemeye karar verdi” dedi. 

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 4

1 MİLYON KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bununla birlikte, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki dağlardan Kızıldeniz'e kadar uzanan The Line'ın kümelenmiş toplulukları, ultra yüksek hızlı transit ve 'otonom mobilite çözümleri' ile birbirine bağlanan toplam 1 milyon kişiye ev sahipliği yapacak. 

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 5

Okullar, restoranlar, mağazalar ve diğer yerler beş dakikalık yürüme mesafesinde olacak ve hiçbir yolculuk 20 dakikadan uzun olmayacak.

Al-Nasr, kentin doğrusal şeklinin  ve yeraltı altyapısının doğal peyzajın yüzde 95'inin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 6

SUUDİ ARABİSTAN'IN MİLLİ GELİRİNİ 48 MİİLYAR DOLAR ARTIRMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 380 bin yeni iş yaratacağı ve Suudi Arabistan'ın GSYİH'sini yaklaşık 48 milyar dolar artıracağı tahmin edilen The Line'a 100 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında yatırım yapacak.

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 7

"NEDEN HER YIL 7 MİLYON İNSAN KİRLİLİKTEN ÖLMELİ"

Bin Salman Ocak ayında yaptığı konuşmada, “Kalkınma uğruna neden doğayı feda edelim?Neden her yıl 7 milyon insan kirlilikten ölmeli? Neden her yıl 1 milyon insanı trafik kazalarından kaybedelim?' demişti.

Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak - 8

NEOM'UN BİR PARÇASI OLARAK İNŞA EDİLDİ

Öte yandan The Line, Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırlarına yakın 16 bin kilometre karelik Tebük eyaletini kapsayacak 500 milyar dolarlık planlı bir şehir olan Neom'un ilk kısmı olarak tasarlandı.

Neom, Yunanca neos veya 'yeni' ile Arapça'da 'gelecek' anlamına gelen müstakbel kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Neom, ABD'deki Silikon Vadisi'ne benzer şekilde teknoloji dünyasının başkentlerinden biri olması amaçlanıyor. 

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