Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak

SUUDİ ARABİSTAN'IN MİLLİ GELİRİNİ 48 MİİLYAR DOLAR ARTIRMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 380 bin yeni iş yaratacağı ve Suudi Arabistan'ın GSYİH'sini yaklaşık 48 milyar dolar artıracağı tahmin edilen The Line'a 100 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında yatırım yapacak.