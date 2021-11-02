Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık çevreci şehrini inşa etmeye başladı: Otomobil ve otoyol bulunmayacak

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 16:31
Suudi Arabistan’da veliaht prens Muhammed bin Salman, 170 kilometre boyunca uzanan doğrusal bir şehir kuracağını Ocak ayında duyurmuştu. The Line adı verilen kentte otoyolların ve otomobillerin bulunmayacağını söylemişti.
Projenin CEO’su Nadhmi Al-Nasr, şehrin inşaatını kısa bir süre önce başlandıklarını duyurdu. Buldozerlerin, doğrusal şehrin üç katmanını kurmak için toprağı kazmaya ve yer altında tüneller açmaya başladığını söyledi.
Bloomberg'e konuşan Al-Nasr, "Bu büyük bir girişim. Bir başlangıç noktasından yola çıkmak yerine, mühendisler şehri iki ayrı uç noktadan inşa etmeye başlayarak merkeze doğru ilerlemeye karar verdi” dedi.
Bununla birlikte, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki dağlardan Kızıldeniz'e kadar uzanan The Line'ın kümelenmiş toplulukları, ultra yüksek hızlı transit ve 'otonom mobilite çözümleri' ile birbirine bağlanan toplam 1 milyon kişiye ev sahipliği yapacak.
Okullar, restoranlar, mağazalar ve diğer yerler beş dakikalık yürüme mesafesinde olacak ve hiçbir yolculuk 20 dakikadan uzun olmayacak.
Al-Nasr, kentin doğrusal şeklinin ve yeraltı altyapısının doğal peyzajın yüzde 95'inin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.
Diğer taraftan Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 380 bin yeni iş yaratacağı ve Suudi Arabistan'ın GSYİH'sini yaklaşık 48 milyar dolar artıracağı tahmin edilen The Line'a 100 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında yatırım yapacak.
Bin Salman Ocak ayında yaptığı konuşmada, “Kalkınma uğruna neden doğayı feda edelim?Neden her yıl 7 milyon insan kirlilikten ölmeli? Neden her yıl 1 milyon insanı trafik kazalarından kaybedelim?' demişti.
Öte yandan The Line, Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırlarına yakın 16 bin kilometre karelik Tebük eyaletini kapsayacak 500 milyar dolarlık planlı bir şehir olan Neom'un ilk kısmı olarak tasarlandı.
Neom, Yunanca neos veya 'yeni' ile Arapça'da 'gelecek' anlamına gelen müstakbel kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
Neom, ABD'deki Silikon Vadisi'ne benzer şekilde teknoloji dünyasının başkentlerinden biri olması amaçlanıyor.