Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor

Suudi Arabistan, kadınların stadyuma girmesine izin vermesinin iki yıl ardından kadın futbol ligi kuruluyor.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber 26.02.2020 - 12:22

Suudi Arabistan'da kadın spor ligi kurulacağı duyuruldu.

Suudi hükümetine bağlı spor federasyonlarından yapılan açıklamada ligin kurulma amacı, "kadınların spora katılımlarını sağlamak" olarak açıklandı.

Kadın futbol liginin maçları başkent Riyad ve iki farklı şehirde oynanacak.

KADINLAR İKİ YIL ÖNCE STADYUMA GİRDİ Suudi kadınların futbol stadyumlarına girmelerine Ocak 2018 itibariyle izin verilmeye başlanmıştı.

İç siyasette reform yanlısı tutumuyla bilinen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin ılımlı İslam'a döneceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda ülkede sinema yasağının kaldırılmasından kadınların otomobil kullanmasına kadar bir dizi reform hayata geçti.

Bununla birlikte, aktivistlere göre Suudi Arabistan’da kadın hakları konusunda hala alınması gereken çok yol var.

Suudi kadınlar yurtdışına erkek bir rehber olmadan bağımsız bir şekilde seyahat edebilme hakkını geçen yıl elde etti.

Henüz iki yıl öncesine kadar ise ülkede araba kullanan kadınlar tutuklanıyordu..