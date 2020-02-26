Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor

ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber 26.02.2020 - 12:22
Suudi hükümetine bağlı spor federasyonlarından yapılan açıklamada ligin kurulma amacı, "kadınların spora katılımlarını sağlamak" olarak açıklandı.
Kadın futbol liginin maçları başkent Riyad ve iki farklı şehirde oynanacak.
Suudi kadınların futbol stadyumlarına girmelerine Ocak 2018 itibariyle izin verilmeye başlanmıştı.
İç siyasette reform yanlısı tutumuyla bilinen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin ılımlı İslam'a döneceğini açıklamıştı.
Henüz iki yıl öncesine kadar ise ülkede araba kullanan kadınlar tutuklanıyordu..