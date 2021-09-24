Suudi Arabistan tarihinde bir ilk: Kadın askerler ilk kez askeri geçit törenine katıldı
Suudi Arabistan'da son yıllarda kadın haklarındaki ilgli düzenlemelerle ilgi çekiyor. Bu kapsamda, ülke tarihinde bir ilk yaşandı. Başkent Riyad'da yapılan Suudi Arabistan Ulusal Günü geçit törenine ilk kez kadın askerler de katıldı.
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AFP - Reuters - NTV Haber 24.09.2021 - 14:38
Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez kadın askerler bir askeri geçit törenine katıldı.
Törene katılanlardan bir kişi, "Kutlamalarla gurur duyuyorum. Her yıl daha da güzelleşiyor. Crona virüs krizine rağmen bu yıl kutlamaların daha iyi olacağını umuyorduk" dedi.
Öte yandan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için bir dizi sosyal ve ekonomik reformı uygulamaya koydu.
Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına getirilen yasak kaldırıldı.
Ayrıca, kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler yapıldı.
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